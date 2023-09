Bilionário é encontrado morto em condomínio de luxo em São Paulo

O banqueiro José Bezerra de Menezes Neto, de 64 anos, conhecido como Binho Bezerra, e sua esposa, Luciana, foram encontrados mortos neste sábado na luxuosa mansão do casal, em um condomínio no litoral paulista.

Os corpos não tinham sinal de violência e a cachorra do casal estava deitada ao lado deles, também morta, o que fez os investigadores da polícia suspeitarem de um possível vazamento de gás.

O vazamento teria partido, de acordo com os peritos, do aquecedor da residência. O banqueiro e sua esposa estavam em um quarto no andar superior e o gás teria se concentrado naquele local, matando todos.

Na casa estavam ainda familiares do casal, mas ninguém foi afetado pelo suposto vazamento de gás. Neste sábado, peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil esteve no local avaliando o quarto e o entorno da mansão em busca de possíveis indícios.

Binho Bezerra era da terceiras geração da família de controladores do BicBanco, que foi vendido ao China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão em 2013.

Herdeiro de Norma e Humberto Bezerra, Binho foi eleito o presidente de banco mais jovem do Brasil quando tinha 38 anos. Ele e sua família aparecem na lista da Forbes como o nono homem mais rico do estado do Ceará, com patrimônio avaliado em R$ 1,55 bilhão.