3 comédias românticas de Hugh Grant que nunca nos cansamos de ver (e onde voltar a vê-las)

Hugh Grant chega aos seus 63 anos de idade neste sábado 9 de setembro consagrado como um dos atores britânicos mais famosos graças a sua bem-sucedida trajetória artística na indústria cinematográfica.

Nascido em Londres, Inglaterra, em 1960, Grant sentiu-se atraído pela atuação desde cedo e começou a atuar em projetos desde a escola até a universidade sem intenção de torná-lo profissional.

Enquanto estudava Literatura Inglesa na Universidade de Oxford, estreou na tela com um papel no filme Privileged (1982), uma produção da Oxford University Film Foundation.

Depois de gravar o projeto, ele se formou e teve uma variedade de empregos, mas sua vida mudou quando ele assistiu a uma projeção do filme e um agente se aproximou dele para oferecer-lhe o papel de ator.

No início, ele se recusou porque queria continuar seus estudos de pós-graduação. No entanto, depois de pensar, ele decidiu aceitar a oportunidade que lhe foi oferecida com o objetivo de fazê-lo por um ano.

Grant imediatamente ganhou um papel, mas não conseguiu gravar a fita por falta de um requisito. Depois de fazer teatro e cumprir o trâmite, ele voltou às telas no meio dos anos 80 e nunca parou.

Já nos anos 90, Hugh era uma reconhecida estrela de fama mundial e o rei das comédias românticas, raças às suas atuações protagonizadas em filmes de sucesso.

Desde então, manteve-se atuante e ganhou um BAFTA, um Globo de Ouro e um César Honorário, entre outros prêmios, por seus trabalhos. Nos últimos anos, têm se concentrado nos dramas.

No entanto, sempre terá um lugar no coração do público por seu trabalho em emblemáticas comédias românticas que o elevaram, marcaram a década de 90 e ainda vemos como se fosse a primeira vez.

Filmes de Hugh Grant que podemos ver várias vezes

Por isso, em comemoração ao seu aniversário, reunimos três das comédias românticas de Hugh Grant que você certamente já viu dezenas de vezes para que você as repita num maratão neste fim de semana.

Quatro Casamentos e um Funeral (1994)

Hugh Grant não só saltou para a fama global com a sua atuação neste filme que co-estrelou com Andie MacDowell, mas também ganhou os prêmios de melhor ator nos BAFTA e nos Globos de Ouro.

A ficção segue Charles, um solteiro inglês de trinta anos indeciso, que se apaixona à primeira vista por uma bela americana chamada Carrie na festa de casamento de um amigo. Ambos passam aquela noite juntos.

Mas ela volta para os Estados Unidos e não se veem mais até outro casamento, onde a mulher apresenta o seu noivo. A partir daí, suas vidas se cruzam em outros casamentos e um funeral.

Um lugar chamado Notting Hill (1999)

Grant liderou com Julia Roberts este enorme sucesso clássico de comédia romântica, pelo qual recebeu uma indicação aos Globos de Ouro na categoria de melhor ator de comédia ou musical.

A trama gira em torno de William Thacker, o proprietário de uma livraria no bairro de Notting Hill, em Londres. Ele vive tranquilamente até que a famosa atriz Anna Scott entra em sua modesta loja.

Eles se apaixonam depois de alguns encontros e surge entre eles um romance muito especial, mas se adaptar ao mundo da estrela e a pressão da mídia não é fácil de suportar para ele.

Diário de Bridget Jones (2001)

O ator britânico brilhou com sua interpretação antagônica neste famoso filme junto a Renée Zellweger e Colin Firth. O filme gira em torno de Bridget Jones, uma solteira de trinta anos e complexada.

Durante o Ano Novo, a protagonista que só sonha em perder peso e encontrar o amor decide fazer tudo o que estiver ao seu alcance para emagrecer e também começa a escrever um diário. Ao mesmo tempo, sua vida amorosa se complica.

E é que, de repente, o coração dela está dividido entre dois galantes: o sexy chefe Daniel Cleaver e Mark Darcy, um amigo da família dela que ela inicialmente considera muito chato e reservado.