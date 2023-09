Vídeo: cidades do RS enfrentam nova onda de enchentes com chuva no feriado

Ainda sem conseguir se recuperar do caos que se instalou no norte do estado em função das chuvas trazidas pelo ciclone, que deixaram mais de 40 mortos, o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta novos alagamentos, agora nas cidades ao sul e oeste, castigados por novos temporais.

Algumas cidades da região acumularam até o final da madrugada desta sexta 182 mm, como Canguçu, Pedro Osório e Capão do Leão.

Na cidade de Alegrete. O rio que atravessa a cidade subiu mais de 10 metros e a defesa civil do estado começou a retirar as famílias de suas casas temendo uma catástrofe semelhante a que ocorreu em Mução.

O volume de chuvas medido ontem em áreas como Pelotas e Rio Grande ficaram acima de 150 mm, acima da média de chuva para o mês de setembro inteiro.

Essas duas cidades enfrentaram extensos alagamentos durante a madrugada desta sexta-feira e o bombeiros tiveram que fazer uso de barcos para socorrer a população ilhada. Veja os vídeos gravados por moradores locais:

🔴 AGORA | Cidade de Rio Grande, no Sul gaúcho, está alagada nesta noite. Estação oficial aponta 114 mm, mas medições particulares indicam mais de 150 mm. A média histórica de chuva de setembro inteiro é de 111 mm. pic.twitter.com/mRcCxIWQoo — MetSul Meteorologia (@metsul) September 7, 2023

🔴 TEMPO | Chuva superou 150 mm na estação oficial da cidade de Rio Grande. Imagens mostram como estava a praia do Cassino na noite de quinta tomada pelas águas dos alagamentos e com muito vento. 📷 Cláudio Consentins pic.twitter.com/Ill04ouNdf — MetSul Meteorologia (@metsul) September 8, 2023

TEMPO | Chuva excessiva no Sul gaúcho causa inundações em Pinheiro Machado. Água cobre pontes no interior do município do Sul do estado. 📷 Cássio Câmara pic.twitter.com/AwjfF5CVcO — MetSul Meteorologia (@metsul) September 8, 2023

Nesta sexta-feira, uma nova frente fria se formou no sul do país, a segunda em apenas uma semana, trazendo mais instabilidade para toda região. Essa nova área vai expandir as nuvens carregadas também por Santa Catarina e Paraná, segundo a meteorologia, e as chuvas devem atingir até Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Em Santa Catarina e Paraná a formação de nuvens cumulonimbus deve provocar chuvas fortes e volumosas, com raios e fortes rajadas de vento. Em alguns locais, pode cair granizo.