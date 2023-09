Vacina contra gripe só até o dia 15 nos postos de saúde de São Paulo

Quem quiser tomar a vacina da gripe gratuitamente em São Paulo tem até o dia 15 para comparecer a um dos postos de saúde espalhados pelo estado.

A vacina pode ser tomada por qualquer pessoa acima de 6 meses e protege contra os casos graves e mortes. A vacina oferecida pelo Instituto Butantan é composta por duas cepas do tipo A, H1N1 e H3N2 e uma do tipo B e é produzida com o vírus fragmentando e inativado, por isso incapaz de causar a doença em quem tomar a vacina.

Além de menores de 6 meses, a vacina é contraindicada também para pessoas com histórico de reação alérgica, pessoas com febre ou portadores de covid-19. Nos dois últimos casos, é necessário esperar a recuperação antes de se vacinarem.

Os dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostram que 9.457 pessoas foram hospitalizadas em 2023 por causa da gripe, e desse total 828 morreram.

De acordo com o dados, crianças de até 11 anos têm liderado as hospitalizações com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pela influenza, com 4,705 casos. A maior parte dos óbitos são de idosos.

Cobertura

A cobertura inicialmente pretendida pelo Ministério da Saúde era de 90%, mas a campanha foi prorrogada porque até o começo de setembro tinha atingido apenas 57% em todo o país. No estado de São Paulo a taxa de vacinação é de 49,5%.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina da gripe é considerada segura e tem validação da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo inclusive incluída na lista de imunizantes pré-qualificados pelo órgão em 2021.