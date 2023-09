Vaca "mimosa" é resgatada de telhado após enchente em Estrela

Uma cena inusitada chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (7) na cidade de Estrela, onde uma vaca apelidada de ?Mimosa? foi encontrada no telhado de uma casa. Esse acontecimento insólito se deu devido à elevação do Rio Taquari causada por uma enchente que resultou em tragédia, com 41 mortos e mais de 10 mil desabrigados e desalojados.

Em um vídeo que se tornou viral, uma pessoa interage com a vaca, chamando-a pelo nome ?Mimosa?, e a vaca responde com mugidos. Diante dessa situação, uma equipe de resgate foi mobilizada, incluindo a contratação de um guindaste para retirar o animal do telhado. Contudo, o telhado cedeu antes que o guindaste fosse utilizado, fazendo com que a vaca caísse para a área interna da casa. Felizmente, a vaca não sofreu ferimentos graves no incidente.

O proprietário da vaca, Pedro Nelio Bauer, informou às autoridades que havia deixado dois animais amarrados em um campo de futebol, localizado a cerca de três quilômetros da casa onde ocorreu o resgate. Um dos animais foi encontrado morto, enquanto ?Mimosa? estava no telhado da residência. A suspeita é que a vaca tenha nadado até o telhado da casa durante a cheia do rio.

Bauer chegou a fazer um apelo por ajuda em um vídeo, preocupado que a vaca pudesse pular do telhado e se ferir gravemente. Após o bem-sucedido resgate, a vaca ?Mimosa? foi levada de volta para sua casa.

Estrela é uma das cidades mais afetadas pelos eventos climáticos extremos, com duas mortes confirmadas e milhares de residentes impactados pela enchente. O Rio Taquari alcançou quase 30 metros durante essa enchente recorde.

A prefeitura de Estrela havia emitido alertas desde segunda-feira (4) sobre a situação crítica, mas algumas pessoas resistiram a deixar suas casas. Neste feriado de Sete de Setembro, unidades de saúde abriram mais cedo para atender às vítimas da enchente.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de várias cidades têm se mobilizado para resgatar não apenas pessoas, mas também animais que estão em telhados, valas e áreas inundadas. Imagens de porcos sendo retirados do topo de casas e de uma ovelha presa em fios também chamaram a atenção.

O Rio Grande do Sul continua sob previsão de mais chuvas nos próximos dias, com risco de ventos fortes e granizo. Além disso, um novo ciclone está previsto para se aproximar do Estado, embora mais distante da costa.

No momento, a elevação do nível de água do Lago Guaíba, em Porto Alegre, é uma das maiores preocupações da Defesa Civil estadual, com áreas ribeirinhas e o bairro Arquipélago, composto por 16 ilhas, em alerta para inundações até sábado (9).