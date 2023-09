Raríssima moeda de R$ 131,7 milhões com 4kg de ouro e 6.426 diamantes é revelada em homenagem à Rainha

Uma espetacular moeda avaliada em incríveis £18,47 milhões (aproximadamente R$ 131,7 milhões), adornada com 6.426 diamantes, foi revelada em homenagem à falecida Rainha Elizabeth II. Chamada de 'A Coroa - a Companhia das Índias Orientais', essa maravilha cintilante é recheada com 4kg de ouro e tem o tamanho de uma bola de basquete. Apesar da fortuna em sua composição, o valor nominal da moeda é modesto, apenas £10.000 (cerca de R$ 71,2 mil).

A moeda apresenta uma série de retratos de Sua Majestade gravados em moedas de ouro por artistas como Mary Gillick, Arnold Machin, Raphael Maklouf e Ian Rank-Broadley. Um impressionante padrão de diamantes cortados sob medida circunda os retratos, com uma peça central que marca os 70 anos de reinado da Rainha.

O retrato de Jody Clark da falecida Monarca - que faleceu há um ano, aos 96 anos - é usado no lado reverso da gigantesca moeda. Os diamantes deste lado recriam uma Union Jack e sua montagem espelha uma bandeira ondulante.

Citações da Rainha estão gravadas em ambas as bordas da moeda, uma delas diz: ?Com a idade vem a experiência e isso pode ser uma virtude se usado adequadamente. Ao estarmos dispostos a deixar as diferenças do passado para trás e avançar juntos.?

Artesãos de toda a Commonwealth passaram 16 meses criando a miraculosa cunhagem à mão. Uma escassez global de diamantes e a pandemia interromperam a produção da moeda - que possui 29,5 polegadas de circunferência - por algum tempo.

A Companhia das Índias Orientais afirmou: ?A Coroa foi meticulosamente artesanal: os diamantes foram cuidadosamente lapidados e posicionados individualmente para se encaixarem perfeitamente no design, enquanto duas configurações distintas foram usadas para espelhar o tecido fluido da bandeira da União Britânica.?

A moeda mais cara já leiloada foi a ?double Eagle? de ouro, que foi vendida por £15,17 milhões em 2021 (cerca de R$ 108,2 milhões). A rara moeda de $20 foi a última moeda de ouro dos EUA. Outras moedas raras incluem o Dólar de Prata de Cabelos Fluxuosos de 1794, vendido por mais de $10 milhões em um leilão em 2013.

Mas há várias outras moedas raras em circulação, o que significa que você pode ter uma pequena fortuna em seu bolso. A moeda de 50 centavos de Kew Gardens é a mais rara de todas, com apenas 210.000 em circulação. Elas já foram vendidas por até £895 (cerca de R$ 6.380) no eBay, um espantoso 1.800 vezes o seu valor nominal. Outras moedas que valem a pena incluem a moeda de 50 centavos do Mercado Único, avaliada em cerca de £45 (cerca de R$ 321) e a moeda de £2 dos Jogos da Commonwealth da Irlanda, que vale £42 (cerca de R$ 299).