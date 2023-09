Menina de 3 anos é baleada dentro do carro da família no Rio de Janeiro; pai acusa PRF por disparo

Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, foi baleada enquanto estava no carro com a família, no RJ (Reprodução/TV Globo)

A menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, foi baleada enquanto estava no carro com a família, no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O pai dela, William Silva, diz que tinha passado por um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, sem que os agentes fizessem uma abordagem, dispararam contra o veículo.

“A Polícia Rodoviária Federal estava parada ali no momento que a gente passou. A gente passou e eles vieram atrás. Aí eu falei: ‘Bom, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar’. E aí, como eles estavam muito perto, eu dei seta e, neste momento, quando meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparos”, disse o pai em entrevista à TV Globo, reproduzida pelo site G1.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (7). Além de Heloísa e os pais, estavam no carro a irmã dela, de 8 anos, e uma tia. A família, que mora em Petrópolis, passou o feriado do Dia da Independência em Itaguaí e, enquanto voltava para casa, passou pelo posto da PRF.

Silva ressaltou que estava na velocidade permitida e não foi abordado. Mas, logo depois, percebeu quando um veículo da corporação passou a segui-lo. Assim, o motorista disse que deu seta e, antes de conseguir parar, os agentes efetuaram disparos.

“Eu coloquei a mão para o alto, saiu todo mundo, só a minha menorzinha que ficou dentro do carro”, lamentou o pai.

Heloísa foi baleada, sendo que o tiro atingiu sua cabeça e coluna. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Lá, passou por uma cirurgia e segue internada em estado grave, no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

“A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que H. dos S. S., 3 anos, deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) na noite da quinta-feira (07/09), vítima de PAF de Crânio (cerebelo), cervical e escápula. Deu entrada na unidade trazida por viatura da PRF. A direção do HMAPN informa que a criança chegou com rebaixamento de nível de consciência, sangramento ativo no couro cabeludo, sendo sedada e entubada. A paciente foi avaliada pela CIPE, neurocirurgia e pediatria, com realização de exames de imagem e laboratório. Foi encaminhada para o centro cirúrgico e solicitado CTI. Seu estado é grave”, destacou a nota do hospital.

A reportagem procurou a PRF, que ainda não se pronunciou sobre o caso.

