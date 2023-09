Meghan Markle “triste” com “tensão” com Kate Middleton e “não perdoará” cunhada

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, supostamente está passando por momentos difíceis devido à tensão em seu relacionamento com Kate Middleton, a Duquesa de Cambridge. Relatos sugerem que Meghan tinha esperanças de uma amizade próxima com sua cunhada, mas agora se sente desapontada com a situação.

De acordo com fontes, a tensão entre Meghan, 42 anos, e Kate, 41 anos, tem sido motivo de especulação nos últimos anos. A situação ficou ainda mais em foco quando o Príncipe Harry, 38 anos, retornou ao Reino Unido esta semana sem a companhia de Meghan.

Há alegações de que Meghan se recusou a acompanhá-lo, indicando que ela evita contato com a Família Real. Rumores sugerem que a relação com Kate tem sido uma fonte de tristeza para Meghan.

Uma fonte relatou à revista Closer: ?Meghan estava particularmente triste com a tensão entre ela e Kate.? Meghan, em algum momento, acreditava que poderiam desenvolver uma ?ótima amizade?, mas agora se sente ?desapontada? com o rumo do relacionamento.

A fonte acrescentou: ?Meghan não pretende voltar atrás e buscar perdão ou reconciliação com Kate ou qualquer outro membro da realeza. Embora Harry entenda os sentimentos dela, é doloroso para ele fazer essas viagens sozinho.?

Os relatos de tensão entre as duas mulheres surgiram antes do casamento de Meghan e Harry em 2018, com alegações de desentendimentos sobre os vestidos das damas de honra.

Meghan chegou a dizer em uma entrevista a Oprah Winfrey em 2021 que Kate a fez chorar antes do casamento, embora ela tenha apresentado uma versão diferente da história.

Recentemente, Meghan atraiu atenção por comentários feitos em relação a Kate e seu marido, o Príncipe William, no documentário da Netflix ?Harry & Meghan,? lançado no ano passado. Ela sugeriu que o casal real era muito formal e mencionou que seu jeito carinhoso de cumprimentar as pessoas não era comum entre os britânicos.

Além disso, o livro de memórias do Príncipe Harry, ?Spare,? publicado este ano, sugeriu que Meghan havia ofendido Kate e William ao sugerir que Kate tinha ?cabeça de grávida?.

Fontes indicam que Meghan está determinada a não retornar ao Reino Unido e se recusa a se associar à Família Real. A fonte também alega que Meghan e Harry ficaram chateados com o fato de a Família Real ter ?ignorado? o aniversário dela no mês passado, o que teria sido a ?gota d’água? para Meghan.