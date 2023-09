Gustavo Fildzz segue preso após ser denunciado por tráfico; MP diz que ele vendia drogas em shows

O cantor Gustavo Fildzz, vocalista do grupo de rock Aliados, que foi preso suspeito de tráfico de drogas, em Santos, no litoral de São Paulo, foi denunciado pelo Ministério Público e teve a prisão mantida pela Justiça. O artista alegou que plantava maconha para uso terapêutico, porém, a investigação apontou que ele comercializava os entorpecentes com outros suspeitos e também com fãs durante os shows da banda.

A prisão do cantor ocorreu no último dia 2 de agosto, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Além de mais de 100 pés de maconha, os agentes encontraram em dois imóveis ligados ao vocalista equipamentos de iluminação e produtos químicos usado no cultivo das plantas.

Na ocasião, também foi detido o caseiro dele, Wagner Gonçalves, que trocava várias mensagens com o artista falando sobre a manutenção do laboratório de drogas. O funcionário, no entanto, obteve a soltura e responde ao caso em liberdade.

Conforme reportagem do site G1, o Ministério Público destacou na denúncia que Fildzz fazia a negociação das drogas com um suspeito, identificado como “Kabeça”. O restante da maconha e seus derivados, como ‘skank’ e haxixe, era vendido pelo próprio artista durante seus shows.

As defesas do vocalista e do caseiro não foi encontradas para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Prisão

Um vídeo mostrou que o artista dormia no momento em que foi preso e se assustou ao ver o quarto cheio de policiais. “Levanta aí. Polícia, Fildzz”, disse um dos agentes.”Tão ficando louco, meu? Quem é? Quem é?”, perguntou o cantor, bastante assustado, quando foi informado que se tratava da polícia. “Oh, amigo. Pelo amor de Deus”, disse o cantor (assista abaixo).

O delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), disse que foram três meses de investigação até a descoberta das drogas. Segundo ele, ao ser detido, o cantor disse que as plantações eram para consumo próprio e alegou, inclusive, ter prescrição médica.

No entanto, o investigador ressaltou que havia uma quantidade muito grande para consumo próprio. “Ele é o responsável, o grande articulador desse esquema, então por conta disso está sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico”, afirmou Barbeiro.

As investigações avançaram e o músico acabou denunciado pelo MP por tráfico de drogas. A Justiça acatou os argumentos nesta semana e manteve a prisão dele.

Quem é Gustavo Fildzz?

Gustavo Barreto, de 46 anos, mais conhecido como Gustavo Fildzz, é vocalista da banda Aliados, de Santos. O grupo se apresentou no primeiro dia do festival Lollapalooza deste ano, quando contou com a participação especial de Supla.

Antes da carreira musical, Fildzz era atleta e integrou a seleção brasileira de ginástica olímpica. Em 1998 e 1999, foi campeão brasileiro e panamericano na modalidade, respectivamente.

Atualmente, ele costumava postar vídeos em suas redes sociais praticando outros esportes, como surf e snowboard.

