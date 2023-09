Cineasta preferida de Hitler: Leni Riefenstahl e seu legado nazista controverso

Leni Riefenstahl, uma das diretoras mais influentes da história do cinema, faleceu em 8 de setembro de 2003 aos 101 anos de idade. Seu legado cinematográfico ainda é objeto de debate devido à sua estreita relação com o Terceiro Reich e sua participação na criação de filmes de propaganda nazista.

Riefenstahl, repetidamente, se defendeu afirmando que ela só filmava e que não estava interessada na política por trás de seus filmes. No entanto, seu trabalho, em particular os filmes ?O Triunfo da Vontade? (1935) e ?Olimpíadas? (1938), não pode ser separado de sua conexão com o nazismo e a promoção da ideia de ?raça superior?.

Durante sua carreira, Leni Riefenstahl contou com o apoio financeiro e logístico de Adolf Hitler, que ficou impressionado com seu filme ?A Luz Azul? (1932) e lhe encomendou a criação de obras-primas de propaganda nazista. ?O Triunfo da Vontade? se tornou um marco no cinema de propaganda, mostrando meticulosamente os congressos do partido nazista em Nurembergue. Este filme quebrou as convenções do documentário tradicional e se tornou um sucesso internacional.

Outra de suas obras notáveis foi ?Olimpíadas?, que capturou os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, destacando a estética dos atletas como um reflexo do ideal da raça ariana.

Apesar de sua carreira cinematográfica destacada, Leni Riefenstahl viveu com o estigma de ter sido a cineasta preferida de Hitler e sua implicação na máquina de propaganda nazista. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ela foi submetida a interrogatórios e enfrentou acusações relacionadas ao Holocausto.

No entanto, em seus últimos anos, Riefenstahl se afastou da política e concentrou-se em projetos relacionados à natureza e às tribos africanas. Ela realizou documentários e trabalhos fotográficos sobre as tribos núbias do Sudão, demonstrando que seu talento cinematográfico perdurava.

A vida e a carreira de Leni Riefenstahl continuam sendo controversas e emblemáticas na história do cinema e da propaganda política. Apesar de seu talento, sua associação com o nazismo continua sendo um tema de discussão e reflexão nos dias de hoje.