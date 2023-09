Astro da série “That ‘70s Show” foi condenada a 30 anos de prisão

Uma notícia deixou Hollywood sem palavras: um juiz condenou nesta quinta-feira, 7 de setembro, a estrela do programa “That ‘70s Show”, Danny Masterson, a uma pena entre 30 anos e prisão perpétua por estuprar duas mulheres.

A agência de notícias AP relatou o momento em que as vítimas falaram na sala de julgamento. “Quando você me violentou, me roubou”, disse uma mulher que Masterson abusou em 2003. “Isso é uma violação, um roubo da alma”. “Você é patético, perturbado e completamente violento”, disse ela. “O mundo está melhor com você na prisão”.

Danny Masterson, ator de “That ‘70s Show”, passará muito tempo atrás das grades

A juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, Charlaine F. Olmedo, proferiu a sentença a Masterson, de 47 anos, após ouvir as declarações das mulheres e as petições de justiça dos advogados defensores.

O ator, que está detido desde maio, compareceu diante do tribunal vestido de terno. Masterson observou as mulheres sem reação visível enquanto falavam. Ele mantém sua inocência e seus advogados planejam recorrer.

A outra mulher contra quem Masterson foi declarado culpado de estupro disse que “ele não mostrou nem um pingo de remorso pelo dor que causou”. Ela disse à juíza: “Eu sabia que ele deveria estar atrás das grades para a segurança de todas as mulheres com quem entrou em contato. Sinto muito e estou muito indignada. Se eu tivesse denunciado antes à polícia”.

Depois de um júri inicial não conseguir chegar a vereditos sobre três acusações de estupro em dezembro e o julgamento ser declarado nulo, os promotores voltaram a julgar Masterson pelas três acusações no início deste ano.