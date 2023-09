"Asteroide impactado pela NASA no teste para 'salvar a terra' age de forma misteriosa"

Dimorphos. Imagem do Instagram Dimorphos. Imagem do Instagram

Após um teste de redirecionamento de asteroide, os cientistas notam comportamento estranho de Dimorphos.

No ano passado, a NASA realizou um teste ambicioso para “salvar a humanidade” ao disparar uma nave espacial do tamanho de uma geladeira em Dimorphos, um asteroide que faz parte de um sistema de dois asteroides. No entanto, recentemente, cientistas notaram que o asteroide está se comportando de maneira misteriosa, levantando questões sobre os resultados do teste.

O Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo (DART), que ocorreu em setembro de 2022, tinha como objetivo avaliar se era possível desviar um asteroide potencialmente perigoso de uma trajetória de complicações com a Terra, representando uma medida crucial para a segurança do nosso planeta.

Surpreendentemente, Dimorphos, o asteroide alvo do teste, não reagiu como o esperado após o impacto da nave espacial. Em vez de desacelerar e estabilizar, sua órbita continua a diminuir desde as partes.

O professor do ensino médio da Thacher School, Jonathan Swift, e seus alunos observaram o asteroide de perto no observatório da escola e notaram essa alteração na órbita de Dimorphos. De acordo com Swift, a mudança foi de 34 minutos, um desvio significativo que deixou os cientistas desconfortáveis.

Swift apresentou suas descobertas à Sociedade Astronômica Americana em junho, mas, até o momento, não foi possível identificar a causa dessa mudança na órbita de Dimorphos.

Alguns cientistas especulam que essas características podem estar relacionadas às forças das marés que afetam o período orbital do asteroide. No entanto, uma equipa de especialistas liderada por Nancy Chabot, do Laboratório de Física Aplicada da John Hopkins, está a investigar o caso e deve publicar as suas conclusões em breve.

Um marco

O DART foi um marco importante, pois representou o primeiro teste de redirecionamento de um asteroide da história. A equipe da NASA usou uma nave espacial que atingiu Dimorphos com uma força equivalente a cerca de três toneladas de TNT. Isso resultou em uma redução no tempo que Dimorphos leva para orbitar seu maior companheiro, Didymos.

Embora os cientistas esperem uma redução de cerca de sete minutos no tempo de órbita, o resultado real, de apenas 34 minutos, levanta questões intrigantes sobre a natureza dos asteroides e os efeitos de tais testes. A compreensão dessas opiniões é fundamental para a aplicação de técnicas de redirecionamento de asteroides no futuro, se necessário.

O teste DART representou um avanço na capacidade da humanidade de se proteger contra ameaças potenciais de asteroides, aumentando nossa compreensão sobre como podemos evitar colisões catastróficas com a Terra, semelhantes às que levaram à extinção dos dinossauros.