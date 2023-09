Adolescente de 14 anos é baleado durante desfile de 7 de Setembro; vídeo mostra correria: “É tiro”

Um desfile para comemorar o 7 de Setembro, o Dia da Independência do Brasil, acabou com um adolescente de 14 anos baleado, na cidade de Guaçuí, no Espírito Santo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma banda marcial se apresentava pelas ruas do município e, logo depois, há uma correria com pessoas gritando: “É tiro” (assista abaixo).

Tiros e confusão no desfile de 7 de setembro em Guaçui/ES. pic.twitter.com/T6glmhVbeR — Eliseu Leal Costa OLHEAGORA ORIGINAL (@EliseuLeal12070) September 7, 2023

A Polícia Militar informou que o adolescente ferido foi socorrido e levado a um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Também não há registros de outras pessoas baleadas durante o desfile, apesar do pânico.

Os agentes conseguiram identificar dois suspeitos de envolvimento com os disparos, sendo que um deles é um adolescente de 16 anos. Ambos foram levados para a delegacia para os devidos esclarecimentos.

A PM informou, ainda, que os dois suspeitos e o menor baleado teriam ligação com tráfico de drogas que atua na região. Assim, o motivo do ataque seria a rivalidade entre eles.

LEIA TAMBÉM: