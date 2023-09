Príncipe Harry presta homenagem à rainha em emocionante discurso em visita ao Reino Unido em meio a conflitos familiares

Em um discurso emocionante perante um público atento, o Príncipe Harry disse: ?Vou tentar não me emocionar esta noite.? Ele continuou: ?Como vocês sabem, não pude comparecer à premiação no ano passado, pois minha avó faleceu. Como também sabem, ela teria sido a primeira pessoa a insistir que eu estivesse aqui com todos vocês, em vez de ir até ela. E é por isso que sei que, exatamente um ano depois, ela está olhando para todos nós esta noite, feliz por estarmos juntos e continuando a destacar uma comunidade tão incrível.?

Durante sua visita, o Duque de Sussex teve a honra de apresentar o prêmio ?Criança Inspiradora? a Violet, uma menina de seis anos que enfrenta uma série de desafios de saúde desde o nascimento.

Violet vive com hidrocefalia, problemas na medula espinhal, dificuldades respiratórias e uma condição chamada bexiga neuropática. Apesar disso, ela não deixa que nada a impeça de espalhar alegria. No ano passado, ela secretamente doou alguns de seus próprios presentes de Natal para crianças hospitalizadas durante o período festivo.

O Príncipe Harry foi visto sorrindo enquanto cumprimentava os vencedores dos prêmios e os presentes na cerimônia. Ele usava um terno azul-marinho e uma gravata azul-pálida, chegando sozinho ao The Hurlingham Club, no sudoeste de Londres.

O Prêmio WellChild contempla crianças gravemente doentes e suas famílias

Diversas personalidades famosas, incluindo o ex-nadador olímpico Mark Foster e a apresentadora de TV Charlotte Hawkins, se juntaram ao duque no evento.

Antes da cerimônia, Harry se encontrou com crianças e suas famílias em uma recepção pré-cerimônia. Ele ficou encantado ao receber uma camiseta personalizada do time de hóquei no gelo de Belfast e passou cerca de uma hora conversando com as crianças e suas famílias, recebendo muitos apertos de mão e high-fives das crianças.

O Príncipe Harry confirmou sua participação no final do mês passado, por meio de um comunicado no site da instituição de caridade. Ele é patrono da WellChild desde 2007 e, quase sempre, comparece ao evento anual, frequentemente acompanhado de sua esposa, Meghan Markle. No entanto, no ano passado, ele teve que cancelar sua participação devido à morte da Rainha.

Apesar das tensões familiares ainda estarem elevadas, o Príncipe Harry não deve se encontrar com sua família durante esta breve viagem. Desde o lançamento de suas memórias controversas, as relações com seu pai, Rei Charles, seu irmão, Príncipe William, e sua cunhada, Princesa Kate, não têm sido as melhores. Harry fez apenas duas visitas ao Reino Unido este ano, uma para a coroação de seu pai e outra para um caso judicial.