Policial e mulher flagrados em vídeo polêmico desencadeia investigação

Carlos Villanueva, uma testemunha ocular, se viu em uma situação desconfortável quando gravou um vídeo de um policial envolvido em um encontro íntimo com uma mulher perto de um parque infantil. O incidente tomou um rumo chocante quando o casal entrou no banco de trás da viatura do policial.

O vídeo, que durou 47 segundos, capturou o policial uniformizado abraçando e beijando a mulher, que foi identificada como sua suposta amante. As imagens foram filmadas por Carlos Villanueva, que ficou chocado com a cena que se desenrolou diante de seus olhos.

This is Officer Marlett mistress Virginia Pinto he got that black fetish pic.twitter.com/MmTx5aHuYI — 🅿️ooch (@GetDaPoint7) September 6, 2023

O incidente ocorreu perto do Southlawn Neighborhood Park em Oxon Hill, ao sul de Baltimore, Maryland, na segunda-feira, 4 de setembro, por volta das 19h05.

Carlos Villanueva, um entregador de 22 anos, compartilhou seus sentimentos de choque e desconforto, explicando que havia levado seu sobrinho ao parque quando testemunhou o incidente. Ele expressou preocupações sobre o que percebeu como um abuso de poder por parte do policial, destacando que se um cidadão comum tivesse se envolvido em comportamento semelhante, provavelmente enfrentaria consequências legais.

Em resposta à divulgação do vídeo, o policial envolvido foi suspenso de suas funções enquanto uma investigação sobre o incidente está em curso.

A mulher no vídeo, identificada como Virginia Pinto, se manifestou para defender suas ações, alegando que não fez nada de errado. Em entrevista ao New York Post, Pinto reconheceu que a situação parecia desfavorável devido à profissão do policial, mas enfatizou que não foi uma ocorrência isolada. Ela expressou sua determinação em continuar vivendo sua vida e cuidando de seus filhos.

A esposa do policial, Paula, confrontou publicamente Pinto no Facebook, usando linguagem forte para expressar sua raiva. Paula alegou que seu marido usou Pinto por motivos sexuais, mas afirmou que não deixaria seu marido por causa do que descreveu como ?um período difícil? em seu relacionamento.

Paula Marlett, wife of suspended Maryland cop Francesco Marlett, confronts alleged mistress Virginia Pinto on Facebook after on-duty kissing video went viral. pic.twitter.com/fIeE5WjBbk — BoreCure (@CureBore) September 6, 2023

Carlos Villanueva reiterou seu choque com a rápida escalada dos eventos durante o encontro, de uma interação aparentemente amigável para uma romântica. Ele criticou o que viu como um abuso flagrante de poder por parte do policial, que parecia indiferente à presença de espectadores.

O Departamento de Polícia do Condado de Prince George, onde o policial supostamente está empregado, iniciou uma investigação sobre o incidente. O policial foi suspenso de suas funções, aguardando o resultado da investigação. O porta-voz do departamento afirmou que informações adicionais seriam divulgadas à medida que a investigação avançasse, reconhecendo a conscientização sobre um vídeo circulando nas redes sociais que envolve um de seus policiais.