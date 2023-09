Jato Supersônico ‘filho do Concorde’ está pronto para decolar em voo teste

'Filho' do Concorde /Instagram

A indústria da aviação está prevendo entrar em uma nova era de viagens aéreas supersônicas, graças aos avanços da empresa Boom Supersonic. O protótipo de seu jato supersônico, apelidado de “Son of Concorde”, está se aproximando da decolagem para um voo de teste que pode transformar as viagens transatlânticas em uma experiência ultra rápida.

Um Teste Histórico no Horizonte

A Boom Supersonic está cada vez mais perto de concretizar o seu objetivo ambicioso de oferecer voos comerciais a uma velocidade superior à do som. O protótipo experimental, conhecido como B-1, está se aproximando dos estágios finais de testes em solo e, de acordo com informações do Yahoo News, está previsto para realizar seu primeiro voo de teste até o final deste ano.

Esse marco não representa apenas um avanço tecnológico notável, mas também é crucial para preparar o terreno para a aeronave Overture, chamada de ?filho do Concorde?, que está programada para realizar seu primeiro voo em 2029.

Viagens Ultrarrápidas ao Alcance

A Overture promete encurtar drasticamente as viagens intercontinentais, possibilitando que os passageiros voem do Reino Unido para os Estados Unidos em apenas 3,5 horas. Equipada com quatro motores e uma fuselagem inovadora, a aeronave será capaz de atingir velocidades supersônicas impressionantes, alcançando até 1.304 milhas por hora. Isso significa que a aeronave da Overture voará a Mach 1,7 sobre a água e um pouco menos de Mach 1 sobre a terra.

Com mais de 600 rotas programadas em todo o mundo, essa tecnologia tem o potencial de revolucionar a forma como vemos as viagens de longa distância.

Mudando o Paradigma da Aviação

O fundador e CEO da Boom, Blake Scholl, expressou sua visão sobre o impacto dessa inovação, destacando que a aviação não viu um avanço tão significativo nas décadas. Ele acredita que a Overture “mudará fundamentalmente a forma como pensamos sobre a distância”, abrindo as portas para viagens mais rápidas e eficientes.

A parceria da Boom Supersonic com a American Airlines, anunciada no início do ano passado, para criar aeronaves capazes de viajar a ?duas vezes a velocidade dos jatos comerciais mais rápidos da atualidade?, demonstra o interesse crescente na aviação supersônica e seu potencial para transformar a maneira como viajamos.

À medida que nos aproximamos do aguardado voo de teste do protótipo, estamos diante de uma nova era emocionante de viagens aéreas que prometem ser mais rápidas.