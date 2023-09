Ainda recuperando-se do ciclone, RS tem previsão de mais chuvas nos próximos dias

Ainda tentando se recuperar da forte tempestade que arrasou cidades e matou mais de 30 pessoas, o governo do Rio Grande do Sul já se prepara para enfrentar uma nova onde de tempestades nos próximos dias.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), novas áreas de instabilidade ganham força na região entre hoje e sábado e devem levar grandes quantidades de chuva pra as cidades do extremo sul gaúcho.

Essa instabilidade será potencializada na terça-feira, com a chegada de uma nova frente fria, que deve estender a tempestade para todo o estado, com previsão de até 100 mm de chuva acumulada. Estão previstas também rajadas intensa de ventos, que podem chegar aos 90 km/h no litoral sul do estado,

A previsão para os próximos dias fez com que a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul emitisse alerta para tempestades com granizo e ventania para todo o estado até sábado. A Defesa Civil também está em alerta nos próximos dias.

TEMPO EM SP

A Grande São Paulo teve nesta quarta-feira o dia mais frio da semana, com máximas de 19ºC, pelo menos 6ºC abaixo da média para o mês, mas nesta quinta-feira a temperatura já começa a subir e os termômetros devem atingir os 25ºC durante a tarde e na sexta e sábado o calor volta a dar o ar da graça em todo estado de São Paulo, chegando aos 31ºC no sábado.

Na sexta e no sábado, segundo a Climatempo, há previsão de pancadas de chuva na Grande São Paulo durante a tarde e à noite.