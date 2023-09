VÍDEO: Menino segura mão de mulher durante briga e impede que ela desse facadas em rival, no Ceará

Menino segura braço de mulher e impediu que ela desse facadas em rival, em Guaiúba, no interior do Ceará (Reprodução/Twitter)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um menino impediu uma tragédia familiar, em Guaiúba, no interior do Ceará. As imagens mostram quando duas mulheres brigam e rolam pelo chão. A criança aparece e segura o braço de uma delas, impedindo que ela esfaqueasse a rival. O garoto escapou ileso, mas três pessoas envolvidas na confusão ficaram feridas.

Veja o vídeo abaixo - Atenção, imagens fortes:

Um menino entrou em uma briga e conseguiu impedir que uma mulher atacasse outra com golpes de faca após segurar a mão da suspeita. O caso ocorreu na zona rural do município de Guaiúba, no interior do Ceará, no domingo (3). pic.twitter.com/ldYapxf5Vj — O Tempo (@otempo) September 6, 2023

O caso aconteceu no último domingo (3). O vídeo mostra quando as duas mulheres brigam e uma delas tenta se defender de ataques a faca. Outras pessoas acompanham a cena, sem intervir. O menino, no entanto, aparece tentando se aproximar, mas foi impedido por um homem. Logo depois, ele insiste e consegue segurar o braço da mulher que portava a arma branca.

Com isso, a briga foi interrompida e a agressora foi imobilizada. Na sequência, essa mulher consegue se soltar e parte para cima de um homem. O menino não é mais visto nas imagens.

A Polícia Militar foi acionada por conta da briga e informou que socorreu três pessoas ao hospital da cidade. O menino não estava entre os feridos.

O caso passou a ser investigado pela Delegacia Metropolitana de Guaiúba, que destacou que se tratava de uma reunião de família que terminou em um desentendimento generalizado. A Polícia Civil não divulgou se alguém chegou a ser preso.

LEIA TAMBÉM: