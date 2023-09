Pentágono revela os principais lugares de visualização de OVNIs no mundo: centenas de objetos misteriosos vistos globalmente

Em um movimento surpreendente em direção à transparência, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos revelou um documento destacando os ?lugares de visualização de OVNIs no mundo?. Essa divulgação ocorre pouco tempo depois que o Dr. Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios do Pentágono (AARO, sigla em inglês), reconheceu a presença de centenas de objetos misteriosos avistados ?por todo o mundo?. O documento inclui um mapa mostrando as localizações com o maior número de relatos de avistamentos de objetos não identificados, abrangendo o período de 1996 a 2023.

Lugares Globais de Visualização Identificados

O mapa revelado identifica várias regiões em todo o mundo como lugares de visualização de OVNIs, desafiando a percepção comum de que avistamentos de OVNIs estão principalmente associados aos Estados Unidos. Notavelmente, Nagasaki e Hiroshima no Japão, ambas famosamente alvo de ataques nucleares dos Estados Unidos em 1945, estão marcadas como lugares de visualização. Além dessas cidades japonesas, outros lugares globais de visualização de OVNIs incluem várias localizações ao longo das costas leste e oeste dos Estados Unidos, como a Califórnia, além de partes do Oriente Médio, incluindo Iraque e Síria.

?Cidade dos OVNIs? no Japão

Um lugar de visualização especialmente intrigante identificado é a pequena comunidade de Iinomachi na Província de Fukushima, Japão, frequentemente referida como 'Cidade dos OVNIs'. Essa área abraçou sua reputação ao adornar-se com decorações temáticas de seres extraterrestres, com o objetivo de atrair entusiastas e se estabelecer como um ?lar para alienígenas?. Além disso, Iinomachi abriga o Laboratório Internacional de OVNIs, fundado em 2021 e liderado pelo entusiasta de alienígenas Takeharu Mikami. O laboratório ganhou destaque quando divulgou seis imagens de ?prováveis OVNIs?, capturadas em várias regiões, incluindo Kobe e Fukushima. Essas imagens foram selecionadas entre 494 relatos recebidos em um ano, embora a maioria tenha se revelado como drones, aves ou meros reflexos.

Esforços de Divulgação da AARO

O mapa do Departamento de Defesa está apresentado em um documento de cinco páginas intitulado 'Tendências de Relatórios de Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAPs, sigla em inglês)', disponível no site recém-lançado do Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios (AARO). A AARO, um departamento especializado em OVNIs formado em julho do ano anterior, pretende fornecer ao público informações sobre seus esforços para compreender e resolver fenômenos anômalos não identificados. O site promete compartilhar informações desclassificadas, incluindo fotos e vídeos de casos de UAPs resolvidos.

Rumo à Maior Transparência

Essa iniciativa reflete os crescentes esforços do governo dos Estados Unidos para ser mais transparente sobre a atividade de OVNIs. Em um comunicado recente, autoridades do Departamento de Defesa enfatizaram o compromisso do Pentágono com a transparência perante o povo americano. A revelação desse site segue de perto o testemunho bombástico de um denunciante proeminente de OVNIs perante o Congresso, indicando um crescente interesse público e reconhecimento dos fenômenos de OVNIs. Enquanto o mundo observa, a revelação dos lugares de visualização de OVNIs levanta questões sobre a possível presença de vida extraterrestre e a necessidade de investigações adicionais.