Museu do Ipiranga terá ações especiais e gratuitas no feriado da Independência; confira programação

Museu do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, terá programação especial e gratuita no Dia da Independência do Brasil Imagens do Museu do Ipiranga. (Divulgação/Governo de SP)

O Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, que fica na Zona Sul de São Paulo, terá ações especiais no feriado do Dia da Independência do Brasil, comemorado nesta quinta-feira (7). A programação gratuita conta com exposições e oficinas, que serão realizadas nas áreas internas, das 9h às 17h.

Conforme a direção do museu, serão realizadas atividades com recursos de acessibilidade para a comunidade surda e empréstimo de audioguias, com recursos de audiodescrição e videolibras. Os ingressos serão distribuídos no local, por ordem de chegada, e são limitados.

O Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, número 20, na Vila Monumento, em São Paulo.

Veja a programação abaixo:

Uma História do Brasil

Para entender o Museu

Passados Imaginados

Horário: 9h às 17h

Independência ou Morte!

Das 9h às 17h, a cada 30 minutos • Salão Nobre do Museu do Ipiranga

Pílulas de mediação no Salão Nobre a respeito da pintura “Independência ou Morte!”, de Pedro Américo.

CORALUSP

10h • escadaria da esplanada

Atividade com audiodescrição ao vivo e intérprete de Libras.

Criado em 1967, pelo Maestro Benito Juarez e José Luiz Visconti, engloba 12 grupos e 3 oficinas sob a direção de 7 regentes, com mais de 650 coralistas. A apresentação contará com o grupo “CoralUSP Sestina”, com um repertório de canções brasileiras, como samba e baião, peças argentinas e um clássico barroco de Händel. O grupo será acompanhado dos músicos Marcelo Faraldo Recski (pianista) e Luís Bastos (percussionista)

Jardim Francês: terraço Nazaré

Jogos e vivências educativas

Das 10h às 17h • vivência

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Jogos e materiais de mediação, relacionados às temáticas do acervo do Museu do Ipiranga.

Com a equipe de Educação do Museu do Ipiranga

Meu querido monstro

10h • oficina

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

A atividade para toda família propõe partilhar as histórias da literatura infantil e depois da escuta, imaginar e criar os monstros que habitam nosso imaginário.

Com a Cia. Circo de Trapo

Isogravura

10h • oficina

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Técnica de gravura que foi adaptada a partir da técnica de xilogravura e tem como suporte o isopor.

Com Xiloceasa

Qual seu Grito de Independência?

13h • oficina

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Colagem analógica, estimulando o público a dar seu próprio grito da independência.

Com Camila Alcântara (Lateral Galeria)

Roda de Bordado

10h • aula aberta

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Com as Artesãs da Linha Nove

Malabarismo e Piões

10h e 14h • vivência

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Claves, bolinhas, bambolês, pratos de equilíbrios e muitos outros objetos estarão a disposição para o público experimentar como é ser malabarista.

Com Caravana Tapioca

Vai de Roteiro

Modalidade: vivência itinerante

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Roteiros desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo (lista abaixo).

A participação de crianças e adolescentes abaixo de 16 anos será condicionada à presença de um responsável.

10h30 – Conheça o Parque da Independência

10h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

11h – Parque da Independência para crianças

11h30 – Conheça o Parque da Independência

11h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

12h – Parque da Independência para crianças

13h30 – Conheça o Parque da Independência

13h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

14h – Parque da Independência para crianças

14h30 – Conheça o Parque da Independência

14h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

15h – Parque da Independência para crianças

15h30 – Conheça o Parque da Independência

15h45 – Museu do Ipiranga: construção e restauro

16h – Parque da Independência para crianças

Jardim Francês: terraço Xavier

Autômatos Poéticos

10h e 14h • oficina

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

A partir da construção de um autômato-pássaro, os participantes aprendem uma forma poética de olhar para o movimento e perceber o tempo. Com Du Salzane

Móbile da Diversidade

10h • oficina

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Criação de móbiles decorativos, com tecido papel e arame, representando figuras humanas estilizadas.

Com Ateliê Fonfinfan

Paperdolls / Bonecas de Papel

13h • oficina

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Remetendo às bonecas de papel que vinham em revistas e jornais nas décadas de 40 e 50, a proposta é refletir sobre outros corpos fora dos padrões pré-estabelecidos.

Com Mariana Arantes e Márcio Masselli

Broches temáticos

14h • oficina

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Broches artesanais temáticos, confeccionados a partir do reaproveitamento de retalhos.

Com Ateliê Fonfinfan

Narrativas Afro-brasileiras e Indígenas

10h e 11h45 • vivência

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Vivência literária a partir das narrativas indígenas e afro-brasileiras.

Com Luciana Sunsun e Marcia Licá

Toré

16h • intervenção

Atividade com recursos de audiodescrição e de acessibilidade para a comunidade surda, mediante empréstimo de equipamento portátil.

O Toré é uma dança tradicional dos indígenas Pankararu, com significado espiritual: agradecer aos encantados por curas. Conduzido pelos praiás, dançadores com máscaras de croá, homens e mulheres dançam e cantam com o som do maracá. Com o Povo Pankararu.

