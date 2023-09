Laudo desvenda mistério sobre morte de mineira achada em apartamento, na Zona Sul de SP

O mistério a respeito das causas da morte da jovem Dalliene de Cassia Brito Pereira, de 21 anos, que foi encontrada sem vida em um apartamento no bairro Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, em junho passado, finalmente foi esclarecido. O laudo pericial revelou que ela foi vítima de asfixia, causada por overdose de cocaína.

Conforme reportagem do site G1, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) ainda apontou que Dalliene não tinha nenhuma outra substância presente no sangue, além do entorpecente.

A jovem era natural de Uberaba, em Minas Gerais, e morava na capital paulista com a amiga Bruuna Ysabelle Gondim. Quando foi achada morta, o imóvel tinha a porta trancada por dentro e nenhum sinal de arrombamento, segundo a polícia.

A jovem foi vista com vida pela última vez na noite do último dia 30 de junho deste ano, quando Bruuna seguiu para uma festa em uma casa noturna e a mineira ficou no apartamento em que elas moravam. Quando a amiga voltou para casa, por volta das 5h do dia 1º de julho, encontrou a porta do imóvel trancada.

Na época, Bruuna disse em depoimento que as duas tinham apenas uma chave e, por isso, tinham o costume de deixar a porta aberta. Ao chegar e encontrá-la trancada, estranhou. Tentou abrir, sem sucesso, e acionou o zelador do prédio. O homem também tentou chamar Dalliene e, sem respostas, acionou a Polícia Militar. Na presença dos agentes, a porta foi arrombada e a mineira encontrada morta. A chave estava do lado de dentro do apartamento.

Conforme a polícia, a vítima estava deitada em uma cama, sem roupas e com os braços abertos. Um travesseiro cobria o rosto dela, que também tinha alguns hematomas na região dos punhos.

Um vizinho das garotas relatou que chegou a ouvir barulhos no apartamento naquela madrugada e pedidos de socorro. Uma perícia foi realizada no local e não encontrou sinais de luta ou de violência.

Desde então, o caso segue em investigação e agora a Polícia Civil finalmente teve acesso ao laudo com as causas da morte. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias.

