‘Frente quente’ se forma no sul do país e novas tempestades são esperadas

Uma frente quente começa a se formar nessa quinta-feira no Rio Grande do Sul e deve trazer chuvas fortes, com tempestade de granizo e vento para as cidades no sul e centro-oeste do estado nesta quinta-feira, segundo a MetSul Meteorologia.

O fenômeno é uma intensa corrente em baixos níveis da atmosfera que vai se chocar com a massa de ar frio sobre o estado gaúcho. Esse sistema tem como características as chuvas torrenciais, com granizo e muitos raios.

A instabilidade deve atingir todas as regiões gaúchas, mas o oeste e sul do estado devem sofrer efeitos mais intensos em termos de volume de água, diferentemente do que ocorreu com o sistema anterior (ciclone extratropical), que atingiu com mais severidade a metade norte do estado e uma quantidade de chuva poucas vezes vista em um único dia, entre 300 mm e 400 mm, deixando algumas cidades submersas.

A previsão da meteorologia é que logo em seguida uma frente fria avance pelo estado, já na sexta-feira, trazendo forte instabilidade para todos os estados do sul, com mais chuvas e temporais de granizo no RS, Santa Catarina e Paraná.

EM SP

São Paulo terá uma quinta-feira de sol e calor e os paulistanos poderão aproveitar o feriado de 7 de setembro sem previsão de chuva.

Mas na sexta-feira, pode chover no oeste e sul do estado a partir da tarde. No sábado, a frente fria que chega ao sul do país começa a cruzar o sudeste, trazendo mais chuva e temperaturas um pouco mais baixas, mas somente durante a madrugada. As máximas previstas ficam entre 27ºC e 29ºC entre sexta e domingo.