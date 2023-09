‘Comportamento impulsivo e agressividade’: MP quer que Anna Carolina Jatobá volte para a cadeia

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Justiça a revogação do regime aberto concedido à Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da menina Isabella Nardoni. Desde junho deste ano, ela obteve a progressão de pena e vive em um apartamento de luxo do sogro, em Santana, na Zona Norte da Capital.

Conforme o pedido, Anna Jatobá apresenta um “comportamento impulsivo e agressividade”, além de não demonstrar “arrependimento pelo que fez”. Dessa forma, o MP-SP quer que ela volte a cumprir a pena em reclusão.

“Tratando-se de delito grave, no caso, demonstrada maior periculosidade da executada (condenada), além da ausência de arrependimento e de comportamento impulsivo e agressivo, reclama-se maior rigor judicial no critério a ser considerado como subjetivo para o mérito à promoção prisional”, diz o texto assinado pela Promotoria.

A solicitação ainda será analisada pela Justiça, sem um prazo definido. A defesa de Anna Jatobá não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Isabella Nardoni tinha 5 anos quando foi morta e jogada de um prédio, em 2008 Reprodução

Condenação

Anna Carolina Jatobá e o marido, Alexandre Nardoni, foram condenados pela morte de Isabella Nardoni, de 5 anos, que foi asfixiada e jogada de um prédio na capital paulista, em março de 2008. O pai pegou 30 anos de prisão e a madrasta da menina, 26 anos.

A condenada ficou 15 anos na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1 feminina de Tremembé, sendo que em 13 deles trabalhou em uma oficina de costura. Há dois meses, ela obteve a progressão de pena para o regime aberto.

Antes da progressão de pena, ela passou por um processo para avaliar sua capacidade de reintegração na sociedade, entre eles um exame psiquiátrico, no qual afirmou que mantinha uma relação de afeto com a enteada. “Quando ela ficava comigo, eu cuidava como se fosse a minha filha”, disse ela durante o exame, segundo revelado pelo site G1.

Durante a avaliação, ela também revelou que fez uma tatuagem em homenagem a Isabella, a Alexandre Nardoni e seus dois filhos durante uma saída temporária. Sobre seu casamento, disse que ainda mantém relacionamento com o marido e que eles se encontraram durante saídas temporárias e conversavam por meio de cartas.

Já Alexandre Nardoni cumpre pena na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como P2 de Tremembé. Em 2019, ele também já obteve o benefício do regime semiaberto, podendo fazer saidinhas temporárias. Mas ele passa a maior parte do tempo estudando dentro do presídio. Recentemente, entrou com pedido para diminuir os dias na cadeia.

Morte de Isabella Nardoni

Isabella Nardoni tinha cinco anos quando foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento que ficava no sexto andar do Edifício London, no dia 29 de março de 2008.

Inicialmente eles alegaram que foi uma queda acidental, mas a investigação apurou que a criança apresentava marcas de que tinha sido agredida e morta antes de ser arremessada.

O Ministério Público destacou durante o julgamento do casal que as provas periciais obtidas pela Polícia Civil não deixavam dúvidas sobre a autoria do assassinato. A acusação destacou que a madrasta esganou Isabella e, em seguida, o casal cortou a tela de proteção da janela e o pai jogou o corpo da criança.

