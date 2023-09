Cenário de destruição: ovelha fica pendurada em fio elétrico após inundação no RS

Dezenas de vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o desastre que o ciclone extratropical deixou em sua passagem pelo Rio Grande do Sul, particularmente nas cidades de Muçum e Roca Sales, onde a população teve que subir no telhado das casas para não morrer afogada.

Uma cena compartilhada nesta quarta-feira mostra o nível chocante do desastre que ocorreu nessas duas cidades. Um grupo de bombeiros que atende as vítimas da cidade de Muçum mostrou uma ovelha que ficou pendurada na rede elétrica ao ser arrastada pela enchente. rio que passa ao largo da cidade subiu 25 metros.

O animal foi encontrado na avenida Fernando Ferrari, que ficou completamente submersa durante o temporal. Quando os bombeiros chegaram, a ovelha já estava morta. Por questões de segurança, toda a cidade teve a energia cortada até que as águas baixassem. Todos as vias de acesso à cidade estão interditadas.

A cidade de Muçum é uma das mais atingidas pela enchente do Rio Taquari. São pelo menos 15 mortes, mas o número vai aumentar. Este era o cenário hoje cedo em uma rua do Centro da cidade: ovelha ficou pendurada nos fios de telefone. RS vive sua maior tragédia climática desde 1941. pic.twitter.com/rJMr2XmYqo — Igor Müller (@igormuller) September 6, 2023

Número de mortes

Até o último boletim divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, trinta e duas pessoas tinham morrido em função da tempestade que caiu no estados nos últimos dias provocada pela associação de um ciclone e uma frente fria.

Muçum hoje às 18:30 +/-.

O que aconteceu é/foi muito, muito sério. pic.twitter.com/71ZJireb31 — Mario Caporicci (@mariocaporicci) September 6, 2023

Muçum e Roca Sales foram as cidades com maior número de mortos, 15 e 7, respectivamente. Os outros mortos foram nas cidades de Ibiraiaras (2), Lajeado (2), Estrela (2), Mato Castelhano (1), Passo Fundo (1) e Cruzeiro do Sul (1).

De acordo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, essa é a maior tragédia natural no estado dos últimos quatro anos.