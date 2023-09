Após quase um mês internada, morre grávida que levou 20 facadas da ex do namorado, em Goiás

A jovem Vanessa Nunes da Silva, de 29 anos, que foi esfaqueada pelo menos 20 vezes pela ex-mulher do atual namorado, em Inhumas, Goiás, morreu após passar quase um mês internada. Ela estava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, respirando com ajuda de aparelhos, mas não resistiu. Grávida de três meses, a vítima já tinha perdido o bebê após o ataque.

O crime aconteceu no dia 5 de agosto. Conforme o site G1, o hospital informou que Vanessa seguia com quadro de saúde considerado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 1º de setembro.

O delegado Miguel Mota, responsável pelo caso, destacou que a agressora, uma comerciante que não teve o nome divulgado, deverá ser autuada pelo crime de homicídio. Ela fugiu após o crime, mas foi capturada no dia 12 de setembro em Taquaral de Goiás. Desde então, segue à disposição da Justiça.

Crime motivado por ciúmes

Mota contou que a comerciante tinha ciúmes de Vanessa com seu ex-companheiro, principalmente por saber que ela esperava um filho, e por isso cometeu o crime.

“A vítima não fez absolutamente nada com a autora, nem com os filhos dela. A desculpa dela para matar a vítima foi que o ex estava sem dinheiro por culpa da vítima e na mente dela isso estava prejudicando os filhos, mas a vítima não fez nada com ele e nem teve contato”, ressaltou o investigador.

Antes do ataque, a agressora enviou áudios ameaçando a vítima: “Vou te picar toda na faca”. Depois disso, ela foi até a casa da grávida, que abriu o portão acreditando que se tratava de um prestador de serviço. No entanto, foi esfaqueada pela mulher.

