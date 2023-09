“Você gosta disso?” Professora puxa cabelo de criança de 4 anos com TDAH pra ensiná-lo a não agredir colegas

Uma mãe abriu um boletim de ocorrência contra uma professora de uma escola particular de Apiaí, no interior de São Paulo, após confirmar que ela havia puxado o cabelo de seu filho de 4 anos, diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A própria professora mandou um áudio para a mãe dizendo que havia tomado a iniciativa para ensinar a criança a não puxar o cabelo dos colegas de sala. O fato teria ocorrido em 10 de agosto, quando o garotou havia puxado o cabelo de uma colega e a professora o chamou pra conversar e fez a mesma coisa.

No áudio, ela diz: “Peguei no cabelo dele, falei assim: Você gosta disso? Puxar o cabelo do coleguinha não é legal, bater, morder também não é legal, a gente vai explicando assim para ele. Estamos juntos para achar uma saída, vamos ter que achar um jeitinho para controlar né? Eu conversei com ele, deve ter ficado bravo, tá bom? Mas ele foi na brinquedoteca, ficou um tempão lá”, disse a professora em mensagem enviada para a mãe.

Karine Gemignani, mãe do garoto, disse que o que a escola fez foi uma violência psicológica e por isso resolveu levar o caso para a polícia, que registrou boletim de ocorrência como lesão corporal e iniciou investigações para apurar a responsabilidade da professora e da escola.

Segundo ela, o diagnóstico de TDAH foi dado há dois anos por um neuropediatra e a escola foi comunidade sobre as orientações médicas de como a escola deveria tratar com o aluno para ajudá-lo, mas a escola nunca lhe deu suporte.

Karine disse que essa não foi a primeira vez que seu filho reclama de maus tratos na sala de aula. Ele disse à mãe que uma monitora lhe dava ‘peteleco’ na orelha. A mãe pediu para ele ensinar como era e ele mostrou a ela.