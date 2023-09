VÍDEO: Vereador diz que marido foi excluído de sessão em Câmara por homofobia: “Preconceito silencioso”

O vereador Carlos Canzi, mais conhecido como Carlinhos Canzi (Cidadania), denuncia que seu marido foi excluído de uma sessão solene na Câmara Municipal de Jataí, em Goiás. O parlamentar ressaltou que chegou a alertar o cerimonial sobre a presença do companheiro, já que todas as mulheres dos demais presentes estavam na tribuna. Porém, afirma que, por homofobia, não foi atendido (veja no vídeo abaixo).

“Neste dia, homenageamos sete empresários de nossa cidade, quando foram convidadas todas as suas mulheres, para fazerem parte da tribuna de honra. Eu tenho meu parceiro, que é o César, que não foi convidado a fazer parte da tribuna nesse dia do evento. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha indignação, ao senhor presidente e ao cerimonial da Câmara Municipal, que não fizeram o convite para o César”, disse o parlamentar.

“Fica aqui a minha indignação e o meu repúdio a qualquer tipo de preconceito em nossa cidade, no nosso Brasil e no mundo”, concluiu o político, que ainda ressaltou na legenda da publicação: “O preconceito ainda existe de várias maneiras, e o silencioso e o pior deles!”.

Em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, o vereador explicou que é casado com o arquiteto César Neto oficialmente há dois meses e que a situação causou muita revolta ao casal. “Todas as mulheres dos vereadores foram convidadas a fazer parte da tribuna de honra e algumas delas que estavam com seus respectivos vereadores, são só namoradas. Eu sou casado no papel com o César”, desabafou.

“Você não precisa gostar, bater palma e aplaudir, mas você precisa respeitar, tá na lei e é crime fazer o contrário”, ressaltou o vereador, alertando que o marido foi vítima de homofobia.

O que disse a Câmara?

A Câmara Municipal de Jataí publicou uma nota de esclarecimento em seu perfil oficial no Instagram, na qual negou qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Assinado pelo presidente Abimael Silva (PTC), o texto ressalta que ocorreram falhas durante a cerimônia.

“A Câmara, por meio de seu presidente, vem perante a comunidade jataiense esclarecer que não existe nem existiu homofobia no âmbito da Câmara Municipal de Jataí. As acusações do nobre parlamentar Carlos Canzi contra o presidente não são verdadeiras. Tanto é verdade que o companheiro da vereadora Alessandra também não foi convidado a se sentar na tribuna. Essa logística ultrapassou o controle da presidência, que delega a programação dos eventos ao setor competente – e esta administração tem sempre se pautado pelo respeito aos direitos e às garantias de todos”, diz a nota.

A publicação destaca que foram enviados ofícios aos vereadores Carlinhos Canzi e Alessandra Oliveira (MDB), nos quais o presidente expressou seus “sinceros sentimentos”.

“Por um lapso, não foram convidados seus companheiros para contribuir com o cerimonial da Câmara na entrega de flores as esposas dos homenageados, e nem para tomar assento na tribuna, assim como foi feito com os demais vereadores. Reconheço e compreendo a importância de todas as famílias dos vereadores nesse evento, inclusive a de vocês, e que houve falhas na organização. Gostaria que compreendessem que jamais houve intenção de ofendê-los ou diminuir a relevância do papel dos seus companheiros na nossa comunidade”, dizia o texto.

“Infelizmente, houve uma falha na comunicação interna, mas tal falha não reflete de forma alguma a maneira como enxergamos a importância dos familiares de nossos Vereadores, sobretudo por ombrear com Vossas Excelências o árduo trabalho que desenvolvem para nossa comunidade”, destacou Abimael Silva.

