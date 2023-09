Réus do caso Kiss podem encarar novo julgamento em 20 de novembro, após anulação do júri

A 1ª Vara do Júri da Capital reservou a data de 20 de novembro para um novo julgamento dos quatro réus envolvidos no caso da Boate Kiss

Após as penas terem sido anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta terça-feira (5). O Ministério Público Estadual (MP) avalia a possibilidade de realizar o julgamento ainda este ano.

O procurador-geral de Justiça gaúcho, Alexandre Saltz, presente à sessão da sexta turma do tribunal que negou o recurso do MP, informou que a instituição cogita desistir de um recurso especial apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acelerar o novo julgamento. Saltz afirmou que a sociedade gaúcha merece uma decisão final sobre o Caso Kiss.

A previsão é de que o novo julgamento comece às 9h30min do dia 20 de novembro, conforme confirmado pelo gabinete do juiz Francisco Luis Morsch, da 1ª Vara do Júri. A decisão do STJ gerou reações mistas, com familiares das vítimas buscando justiça e as defesas dos réus expressando satisfação com a anulação das penas.

A anulação se deu devido a irregularidades processuais

A mais grave de todas elas foi o encontro do juiz responsável pelo caso com os jurados sem a presença de representantes das defesas. A maioria dos ministros do STJ considerou esse procedimento inadequado, pois poderia influenciar o conselho de sentença de forma imprópria.

Os quatro réus haviam sido condenados em dezembro de 2021 por homicídio com dolo eventual das 242 vítimas da tragédia ocorrida na Boate Kiss em 2013. As defesas recorreram, alegando irregularidades no processo, o que levou à anulação do júri em agosto do ano passado. Agora, a expectativa é que um novo julgamento ocorra, buscando finalizar esse capítulo na história gaúcha.

Familiares das vítimas buscam justiça não apenas para si mesmos, mas também para evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro. A anulação do júri trouxe à tona questões importantes sobre o devido processo legal e a busca por um julgamento justo e imparcial.