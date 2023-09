Polícia dos EUA usa até áudio de mãe para tentar recapturar brasileiro condenado à prisão perpétua

O brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, de 34 anos, que foi condenado a prisão perpétua pela morte da maranhense Débora Evangelista Brandão, também de 34 anos, na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, segue sendo procurado. Ele fugiu do presídio na última quinta-feira (31) e a polícia norte-americana oferece uma recompensa de US$ 5 mil (quase R$ 25 mil) pelo paradeiro do homem. Além disso, adotou uma nova estratégia para tentar chamar a atenção dele.

Em coletiva de imprensa, na segunda-feira (4), as autoridades policiais disseram que viaturas e helicópteros tocam um áudio, no qual a mãe do brasileiro pede, em português, que o filho se entregue.

“Desesperado como ele deve estar, talvez ele mude de ideia ao ouvir sua mãe lhe dizendo para se render, que sua família se preocupa com ele. Talvez seja isso que o coloque no limite, onde podemos conseguir uma rendição pacífica”, afirmou Robert Clark, agente do Serviço de Delegados dos Estados Unidos (US Marshalls).

Um morador de Pocopson Township, em Chester County, região onde Cavalcante é procurado, disse que, na noite da última sexta-feira (1º), escutou barulhos suspeitos na cozinha de sua casa. Chegando ao cômodo, se deparou com o brasileiro. “Eu o vi sair pela nossa sala, abrir aporta e sair. Ele estava vestindo uma camisa branca e tinha uma bolsa”, relatou a testemunha.

O morador chegou a acionar a polícia, mas quando os agentes chegaram não encontraram ninguém. “Faltavam pêssegos, maçãs e ervilhas. Temos um monte de facas de carne e ele poderia ter pegado uma dessas”, contou o morador, em entrevista ao canal ABC.

Polícia norte-americana oferece recompensa para achar brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, de 34 anos, condenado à prisão perpétua, que fugiu da cadeia (Reprodução/Chester County Government)

Condenação

Segundo a acusação, o homem não aceitava o fim do relacionamento e atacou Débora Evangelista, sua ex-namorada, a facadas. Os dois filhos da mulher presenciaram o crime.

O caso aconteceu no dia 18 de abril de 2021. Débora morava há cerca de cinco anos nos Estados Unidos e lá começou a se relacionar com o brasileiro. Os familiares contaram que a vítima tentou terminar o relacionamento por várias vezes, mas ele se recusava e continuava insistindo.

Ainda conforme o processo, desde 2020 o homem fazia constantes ameaças, até que executou Débora. Ele foi preso no estado da Virgínia, mais ou menos 1h30 após o assassinato.

A promotora do caso, Deborah Ryan, disse durante o julgamento que o réu matou a vítima porque ela teria ameaçado de contar às autoridades de que ele já tinha sido acusado de assassinato no Brasil. “Ele teria sido exposto, e quis silenciá-la. É uma tragédia triste e sem sentido”, afirmou.

Já o juiz Patrick Carmody disse que Danilo é egoísta e um “homem pequeno” por não admitir culpa e o sentenciou à prisão perpétua.

Na ocasião, a defesa do brasileiro não foi encontrada para comentar o assunto.

