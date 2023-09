Frente fria muda o tempo em São Paulo

Após a passagem de um ciclone extratropical pelo sul do país, uma frente fria avança pelo sudeste derrubando a temperatura e trazendo chuva para todo estado de São Paulo e Rio de Janeiro, segundo a Climatempo.

O forte calor desta segunda-feira já começa a arrefecer nesta terça. Os termômetros não devem passar dos 24ºC e há previsão de pancadas de chuva para todos os períodos do dia. Na quarta o frio volta a reinar na Grande São Paulo, com mínimas de 15ºC e máximas de 18ºC e alta umidade. O frio, porém, não dura muito e no feriado de sete de setembro o tempo volta a se firmar e as temperaturas voltam a subir na Capital.

Enquanto o paulistano vivencia essa gangorra climática, uma nova frente fria se forma no sul do país a partir de quinta-feira, levando mais chuva para os três estados do sul do país, com possibilidade de temporais.

CICLONE EXTRATROPICAL

A passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul provocou tempestades com muito vento e granizo em diversas cidades do sul do país. Cinco pessoas morreram, segundo a Defesa Civil e mais de 40 cidades foram atingidas. Pelo menos 215 pessoas ficaram desabrigadas pelas enchentes.

Em algumas cidades a quantidade de chuvas foi tão intensa que o prefeito pediu que os moradores subissem nos telhados das residências para evitar se afogarem. Isso ocorrem na cidade de Roca Sales, no Rio Grande do Sul.

Nesta terça-feira o ciclone se afasta para o oceano, mas as regiões mais altas das serras gaúcha e catarinense ainda podem ser afetadas por fortes rajadas de ventos de até 100 km/h.