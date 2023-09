Criança é atropelada por trem e perde as duas pernas em Goiás

Um momento de descuido dos pais foi suficiente para que um garoto de 7 anos encantado com a passagem de um trem saísse de casa e corresse para os trilhos, colocando a vida em risco, na cidade de Vianópolis, região central de Goiás, segundo notícia do G1.

Segundo o pai do garoto, ele acabou sendo atropelado pela composição e teve as duas pernas amputadas. “Nós escutamos só o grito dele. Nós corremos aqui para fora e ele estava ali sentado no chão, gritando. E ele ficou sem as perninhas dele”, disse aos prantos a avó Zenita Nunes Bonfim.

O garoto chama-se Pedro Henrique dos Santos e passava o final de semana na casa da avó no último sábado, quando ocorreu o acidente, De acordo com dona Zenita, ela estava fazendo o almoço quando o menino correu no quintal gritando ‘lá vem o trem’. Ela disse que não achou que ele fosse sair do quintal, que tem um portão nos fundos que dá para a linha do trem.

O garoto foi socorrido pelo SAMU e internado às pressas no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, onde permanece em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos.

Segundo o pai, a pressão arterial do menino continua muito baixa e ele corre risco de morte.

A Polícia Civil de Vianópolis informou que vai abrir investigação para saber se houve negligência do maquinista do trem.