Vídeos: Temporal no Rio Grande do Sul deixa quatro mortos nesta segunda-feira; chuva provocou alagamentos

Temporal no Rio Grande do Sul (Reprodução/Twitter)

O sistema de baixa pressão que se desloca sobre o território do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira trouxe tempestade com muita chuva, vento e queda de granizo em várias cidades do estado, deixando centenas de desabrigados e pelo menos quatro pessoas mortas.

Três pessoas morreram afogadas quando seus carros foram arrastados pela correnteza, em Mato Castelhano e Ibirajaras. Em Passo Fundo um homem levou um choque durante o temporal dentro de sua casa, foi levado ao hospital, mas morreu ao dar entrada. As mortes ocorreram nas cidades mais ao norte do estado, as mais afetadas pela tempestade.

O temporal ocorreu em função de um sistema de baixa pressão que se desloca para o litoral e que, segundo a Climatempo, nas próximas horas vai se transformar em um ciclone extratropical, trazendo ainda mais chuva para o sul do país.

🔴 AGORA | Graves inundações com bloqueio de rodovias na região de Marau, no Norte do Rio Grande do Sul. Chuva supera os 200 mm na região. Há muitos problemas também na área de Passo Fundo. Imagens da @VangMarau. pic.twitter.com/0mMyhCBJzU — MetSul Meteorologia (@metsul) September 4, 2023

De acordo com a defesa civil do estado, há muitos pontos de alagamento em todo estado e dezenas de casas e galpões tiveram seus telhados arrancados pela força do vento ou ficaram esburacados pelas pedras de granizo.

A cena se repete: a cada início de mês, um evento climático extremo atinge o Rio Grande do Sul.



Até agora, 14 cidades do Norte do RS registraram ocorrências, incluindo quatro mortes.



Cenas trágicas que nos motivam a lutar por justiça climática, antes que seja tarde demais! pic.twitter.com/yuWyqDU9kU — Matheus Gomes (@matheuspggomes) September 4, 2023

O ciclone que atravessa o estado vem acompanhado de uma frente fria, que nos próximos dias deve derrubar a temperatura nos estados do sul e sudeste do país, incluindo São Paulo.

ESTRAGOS PELO RS!



➡ O forte temporal que atinge o estado do Rio Grande do Sul, provocou alagamentos, derrubaram árvores e danificaram casas em vários municípios gaúchos, conforme a Defesa Civil.



📷: Reprodução#rdctv #noticias pic.twitter.com/9dP55zgz0N — RDC TV (@RDCTVdigital) September 4, 2023

Nesta terça-feira, a Grande São Paulo já começa a acusar queda de temperatura e há previsão de chuva de fraca a moderada em várias regiões do estado.

Massive floods due to heavy rains in Nova Bassano of Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 (04.09.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/VnZWYyggeE — Disaster News (@Top_Disaster) September 4, 2023

Na quarta-feira todas as cidades da Região Metropolitana de São Paulo têm o dia fechado com chuva constante, além do litoral.