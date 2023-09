VÍDEO: Mãe de Isabella Nardoni reage sobre suposta homenagem de Suzane Richthofen: “Me respeita”

A notícia sobre a gravidez de Suzane Richthofen segue ganhando novos capítulos. O jornalista Ullisses Campbell, autor da reedição da biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora”, informou que ela está de 14 semanas e que já escolheu o nome da filha: Isabela. Logo passou a circular nas redes sociais que o objetivo era homenagear Isabella Nardoni, morta e jogada de um prédio aos cinco anos pelo pai e a madrasta, e a mãe da vítima reagiu: “Me respeita” (assista abaixo).

A bancária Ana Carolina de Oliveira, mãe de Isabella, comentou sobre o tema em entrevista ao podcast do Delegado Palumbo, divulgada no domingo (3). Ao ser questionada sobre a suposta homenagem de Suzane, que ficou no mesmo presídio que Anna Carolina Jatobá, madrasta que foi condenada pela morte da menina, a mãe se mostrou indignada.

“Primeiro vou falar o seguinte: ela não precisa de homenagem sua [Suzane]. Ela precisa de homenagem minha. Ela precisa de homenagem boa, de pessoas que têm referência. Pessoas com referência, não você. Quem é você na fila do pão?”, disse Ana Carolina.

“Você tem o direito de colocar o nome de sua filha de Isabela, que essa criança seja muito bem cuidada, coisa que você não conseguiu fazer com seus pais. Que essa criança tenha referência, apesar de já ter o fardo de ser filha de uma pessoa que cometeu um crime como você. Acho que você tem seus direitos, como eu tenho os meus, mas, por favor, se a sua opinião for homenagear a minha filha, esquece. Sai dessa. Põe o nome da sua filha de Isabela (...) agora, homenagem, procura outra desculpa, pois essa não dá”, disparou a bancária.

“Ela tem os direitos dela, mas vir com esse papo de homenagear a minha filha. Me respeita como mãe dela. Me respeita!”, ressaltou Ana Carolina (confira a entrevista completa abaixo).

Apesar da afirmação de Campbell sobre a gestação e escolha do nome, a própria Suzane e sua defesa ainda não se pronunciaram oficialmente.

Gravidez de Suzane

Condenada pela morte dos próprios pais, Suzane cumpre pena em regime aberto desde janeiro deste ano, quando passou a morar em Angatuba, também no interior de São Paulo. Além de cursar biomedicina em uma faculdade particular e vender na internet produtos de seu ateliê de costura, ela também prestou o concurso público da Câmara Municipal de Avaré, visando uma vaga como telefonista.

Segundo Campbell, Suzane teria passado muito mal durante um campeonato de motocross, em julho passado, quando foi submetida a exames e descobriu a gestação.

O pai do bebê foi apontado como sendo o médico Felipe Zecchini Muniz, de 40 anos. Os dois teriam se conhecido pela internet e ela já estaria, inclusive, morando na casa dele em Bragança Paulista, também no interior paulista.

Por conta da gestação, a Matrix Editora teve que pausar a impressão da biografia para que a informação fosse incluída. Mas os trabalhos já foram retomados e a obra deve ser lançada no próximo dia 15 de setembro, integrante de uma coleção intitulada “Mulheres Assassinas”.

Quem é o namorado de Suzane?

Felipe Zecchini Muniz é formado em medicina e trabalha como intensivista em um hospital em Bragança Paulista. Ele também ocupava um cargo de chefia em outra unidade hospitalar, mas, segundo Campbell, foi demitido depois que a direção descobriu sobre o namoro dele com Suzane.

Mas os problemas do médico não se resumem ao campo profissional. Conforme o biógrafo, o homem é pai de três filhos, frutos de um relacionamento anterior. A ex-esposa dele não teria aceitado bem o romance e disse que não quer que “as crianças convivam com uma mulher que matou os pais na calada da noite”.

Os pais do médico também não estariam felizes com o namoro, ainda mais pelo fato dele ter tido problemas profissionais. Campbell revelou, ainda, que os moradores do condomínio de Muniz perceberam a presença da jovem condenada com estranheza.

“A assassina tem chocado a pacata população local ao fazer caminhadas matinais na calçada do lago Taboão, um ponto turístico do município”, ressaltou o jornalista.

Condenada por matar os pais

Suzane está presa desde 2002. Ela foi inicialmente condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no assassinato dos pais, o engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marísia von Richthofen, atacados dentro de casa com golpes de uma barra de ferro. Segundo a Justiça, ela planejou o crime e teve a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos, para a execução do casal.

No entanto, apesar da pena estabelecida na condenação, ela entrou com vários pedidos de revisão e conseguiu reduzir o tempo para 34 anos e 4 meses de prisão. A previsão é que ela cumpra a sentença no dia 25 de fevereiro de 2038.

Desde que foi presa, a primeira vez que ela deixou o presídio foi em março de 2016, depois de conquistar o regime semiaberto e ter direito a uma saída temporária de Páscoa. Em setembro do ano passado ela obteve mais uma “saidinha temporária”, quando chamou a atenção por conta da aparência. Bem vestida, ela virou alvo de várias publicações nas redes sociais.

Ela tentava obter a progressão desde 2017 para o regime aberto, mas até então todos os pedidos tinham sido negados. No início deste ano ela finalmente conseguiu o benefício.

No novo regime de liberdade, Suzane tem que seguir algumas regras. Durante o dia, pode sair e até trabalhar, mas à noite tem que se recolher em uma casa de albergado, determinada pela Justiça. Caso ela decida mudar de endereço novamente, terá que antes obter autorização do Poder Judiciário.

Depois que deixou o presídio, Suzane decidiu se tornar uma empreendedora. Ela abriu um cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Angatuba como dona de um ateliê de costura.

Chamado “Su Entre Linhas”, a página do comércio no Instagram já acumula quase 30 mil seguidores. Ela não tem loja física, apenas comercializa as peças pela internet e tem clientes até no exterior.

