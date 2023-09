Licenciamento 2023: carros de SP com placas 5 e 6 devem quitar taxa até dia 30

Os proprietários de carros com placa do estado de São Paulo final 5 e 6 têm até o dia 30 deste mês para quitar a taxa do licenciamento anual obrigatório, cujo valor é R$ 155,23.

Para quitar o imposto, basta dirigir-se a uma agência bancária com o número do Renavam do veículo e o pagamento pode ser feito diretamente nos guichês de autoatendimento. Quem preferir pode pagar pelo Internet Banking ou nas lotéricas habilitadas.

É importante que o carro não tenha débitos anteriores pendentes, pois os bancos não estão autorizados a quitar o licenciamento de veículos com multas atrasadas ou IPVA de anos anteriores em atraso.

Ser pego dirigindo sem o licenciamento em dia é considerado infração gravíssima e pode acarretar na remoção do carro para o pátio do Detran, além de multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH — é considerado inflação gravíssima.

Assim como ocorreu nos anos passados, o documento digital do licenciamento não vai mais par a residência do proprietário ou fica disponível para ser retirado no Detran.SP. O motorista pode fazer o download do documento e imprimi-lo no item “Licenciamento Digital” no portal do Poupatempo, Detran.SP e Senatra. O documento pode ser impresso em sulfite A-4 e serve como comprovante no caso de ser solicitado pela polícia.

Caminhões

Em setembro começa a cobrança do licenciamento obrigatório de caminhões em todo estado de São Paulo para veículos com placas 1 e 2.