Kim Jong-un Planeja Encontro com Putin para Discutir Possível Envio de Mísseis Anti-Tanque da Coreia do Norte para a Ucrânia

Kim Jong-un e Vladimir Putin devem se reunir para discutir a possibilidade de a Coreia do Norte fornecer mísseis anti-tanque à Rússia, mas com uma condição: a tecnologia de submarino nuclear russa. Esta reunião de alto nível está prevista para ocorrer neste mês.

Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, está planejando uma viagem à Rússia ainda este mês para realizar um encontro diplomático de alto nível com o presidente russo, Vladimir Putin. A informação foi divulgada pelo New York Times, citando fontes dos Estados Unidos e de países aliados citou o Daily Mail.

O líder norte-coreano, conhecido por raramente sair de seu país, provavelmente viajará para Vladivostok, na costa do Pacífico russo, não muito longe da Coreia do Norte, para se encontrar com Putin. Esta reunião surge no contexto de esforços para fortalecer os laços militares entre Rússia e Coreia do Norte, com o Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmando que os dois países podem realizar exercícios militares conjuntos.

O interesse da Rússia em obter munições e suprimentos da Coreia do Norte para seu envolvimento na guerra na Ucrânia também está em pauta. Shoigu viajou a Pyongyang no mês passado na tentativa de convencer a Coreia do Norte a fornecer munições de artilharia à Rússia.

Na semana passada, a Casa Branca informou que a Rússia já estava envolvida em conversas secretas e ativas com a Coreia do Norte para adquirir uma variedade de munições e suprimentos para seu combate na Ucrânia. Os Estados Unidos acreditam que Kim Jong-un espera que essas negociações continuem, inclusive com um encontro de alto nível na Rússia.

No entanto, os Estados Unidos incitaram a Coreia do Norte a interromper suas negociações de armas com a Rússia e cumprir os compromissos públicos de não fornecer ou vender armas para a Rússia, conforme declarou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.

Além disso, a Casa Branca divulgou que Putin e Kim trocaram cartas após a visita de Shoigu à Coreia do Norte, indicando avanços nas conversas sobre a venda de armas. Os Estados Unidos também alegam que a Coreia do Norte forneceu foguetes e mísseis de infantaria à Rússia no ano passado, apesar das negações anteriores.

Essa reunião planejada ocorre em um momento em que Putin declarou que o acordo que permitia à Ucrânia exportar grãos com segurança pelo Mar Negro não será restaurado até que o Ocidente atenda às demandas de Moscou em relação às suas próprias exportações agrícolas.

A Ucrânia e seus aliados ocidentais rejeitaram as exigências da Rússia como uma manobra para promover seus próprios interesses. Isso prejudicou as esperanças de que as negociações entre Putin e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pudessem reviver o acordo, visto como vital para o fornecimento global de alimentos.

A Rússia se recusou a estender o acordo em julho, alegando que um acordo paralelo que prometia remover obstáculos às exportações russas de alimentos e fertilizantes não havia sido cumprido. Putin reiterou essas reclamações na segunda-feira, ao mesmo tempo em que sugeriu que a Rússia poderia retornar ao acordo ?em questão de dias? se esses compromissos fossem cumpridos.

Erdogan também expressou a esperança de que um avanço possa acontecer em breve, afirmando que a Turquia e as Nações Unidas - ambas envolvidas na mediação do acordo original - prepararam um novo conjunto de propostas para resolver o problema.

A negociação é crucial, uma vez que a Ucrânia e a Rússia são importantes fornecedores de trigo, cevada, óleo de girassol e outros produtos necessários para nações em desenvolvimento. Os preços dos grãos subiram após a saída da Rússia do acordo e, embora tenham diminuído desde então, especialistas alertam sobre a incerteza a longo prazo.

Em um esforço para mitigar as críticas, Putin anunciou que a Rússia está perto de finalizar um acordo para fornecer grãos gratuitamente a seis países africanos.

Este encontro previsto entre Kim Jong-un e Putin é observado com atenção, pois pode ter implicações significativas nas dinâmicas geopolíticas e nas relações comerciais globais.