Frente fria e ciclone extratropical se aproximam do sul; veja como fica o tempo nos próximos dias

Frente fria e sol tomam conta de regiões do Brasil após ciclone tropical (Reprodução/Regional and Mesoscale Meteorology Branch)

Um ciclone extratropical se forma nesta segunda-feira no sul do país, associada a uma frente fria, e deve mudar o tempo em boa parte do país nos próximos dias, segundo a Climatempo.

No Rio Grande do Sul, a atuação da área de baixa pressão deve levar temporais intensos, com ventos fortes e granizo. A chuva deve ser volumosa, com risco de inundações e deslizamentos em várias cidades do extremo sul. Porto Alegre emitiu alerta para temporais e espera que a chuva acumulada somente hoje chegue a 100 mm.

No decorrer do dia esse sistema de instabilidade atinge os outros dois estados do sul, Santa Catarina e Paraná, onde também são esperadas tempestades.

Além da forte chuva, são esperadas ventanias intensas, com rajadas que podem variar entre 40 km e 60 km/h nos três estados do sul, mas em algumas regiões mais próximas do ciclone os ventos podem chegar a 80 km/h.

Na terça-feira, o ciclone começa a se afastar para o oceano e a frente fria chega à região sudeste do país.

No estado de São Paulo, a segunda –feira começa quente e com sol, mas a aproximação da frente fria pode trazer chuva forte já no final da tarde para a Grande São Paulo e o litoral, com muitos raios e possibilidade de granizo.

Já na terça-feira a temperatura começa a cair e a chuva persiste durante todo o dia. A máxima de 33º registrada na segunda deve cair para 24ºC nesta terça, e para 19ºC na quarta-feira. A previsão é de chuva durante quase toda a semana na região leste e sul do estado.

O Rio de Janeiro também começa o dia com calor e sol, mas já sofre ação de rajadas de ventos de até 60 km/h em todo o litoral sul, e a chuva chega no final da tarde com a aproximação da frente fria.