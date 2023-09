Elevação no termômetro: Setembro será um mês de calor no Brasil com alta na média das temperaturas (Reprodução/Freepik)

Setembro chegou manifestando altas temperaturas, dando uma amostra de como o clima poderá se comportar ao longo do mês. De acordo com a Climatempo, temperaturas como de 40ºC e 41ºC podem ser aguardadas nas regiões do Centro-Oeste, no Norte e, em especial, no Tocantins e no centro-sul do Pará, no interior do Nordeste e em pontos do interior de São Paulo e Minas Gerais.

Apesar de setembro prometer ser um mês quente, os estados do Sul passarão por uma queda acentuada na temperatura no começo da próxima semana, entre os dias 4 e 5. São Paulo, o Sul de Minas e o estado do Rio de Janeiro também serão afetados pela baixa no termômetro, haja vista a passagem de uma frente fria.

No entanto, a primeira quinzena do mês será marcada pelas altas ondas de calor. Caso haja outra queda de temperatura ao longo do mês, poderá ser manifestada na segunda quinzena.

Marcação de calor

De acordo com a Climatempo, a média temperatura máxima ficará de 1°C a 2°C acima do considerado normal em todo o Centro-Oeste, no norte de São Paulo, no oeste de Minas Gerais e da Bahia, no sul do Piauí, no interior do Maranhão, no Tocantins, no Pará, no Amapá, no centro e leste do Amazonas, em Rondônia e no leste Acre.

Por outro lado, o desvio visto como acima do normal na média das temperaturas máximas poderá ficar entre 3ºC a 4ºC em algumas partes do centro-norte do país, segundo o meteorologista Vinícius Lucyrio da Climatempo.

Em outras regiões do país, a média da temperatura máxima poderá ficar dentro ou um pouco acima do normal.

