Paraguaio acusado de roubar carro é amarrado em cerca de fazenda no MS

Um jovem paraguaio de 22 anos foi capturado por moradores de Amambai, no Mato Grosso do Sul, e permaneceu amarrado à cerca de uma fazenda até a chegada da polícia na tarde desta terça-feira, segundo notícia do jornal O Globo.

Identificado como Rubens Dario Paredes Gonzalez, o jovem e um comparsa tentavam fugir para o Paraguai com uma picape e uma mota roubadas quando foram detidos. O parceiro de crime chama-se Ignacio Achacarro Trinidad, de 24 anos, e os dois são moradores da cidade paraguaia de Capitán Bado, que fica próxima de Coronel Sapucaia, no Brasil.

A dupla tentava atravessar a fronteira com uma picape Fiat Toro e uma moto na carroceria, mas os veículos foram apreendidos por agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOP) na madrugada de terça-feira. Os ladrões, entretanto, conseguiram fugir correndo para o mato ao lado da pista. Um deles chegou a pedir ajuda a um fazendeiro local alegando que o carro deles tinha quebrado na estrada.

Os funcionários da fazenda desconfiaram da história e detiveram Rubens, amarrando-o na cerca da fazenda até a chegada da polícia. Ignácio não estava junto com ele, mas foi encontrado andando pela estrada e preso horas depois. Ele confessou que os dois pagaram R$ 1,2 mil pela moto e os veículos estavam sendo contrabandeados para o Paraguai, onde seriam vendidos.

A polícia descobriu que a picape havia sido roubada na semana passada em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, e a moto foi furtada na cidade de Tibagi, no interior do Paraná, no dia 10 de agosto.

A dupla foi detida e levada para a Delegacia de Polícia de Amambaí, no Mato Grosso do Sul.