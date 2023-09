Frente fria deve chegar a São Paulo nos próximos dias

Embora deva ser um mês mais quente do que foi agosto, setembro começa com a chegada de uma nova frente fria na região sudeste, entre os dias 4 e 5, que deve causar uma mudança brusca de temperatura na Grande São Paulo, segundo a Climatempo.

Apesar de começar com mais frio, setembro deve ser marcado por forte calor, com temperaturas acima de 40ºC no centro-oeste, norte, nordeste do país e em algumas cidades do estado de São Paulo.

De acordo com a Climatempo, a temperatura média do mês deve ficar de 1ºC a 2ºC acima do normal em boa parte do país. Em algumas regiões no centro-norte do Brasil, os termômetros podem marcar até 4ºC acima do normal para o mês, de acordo com os meteorologistas.

EL NIÑO

Outro fator a ser destacado durante esse mês é que o fenômeno El Niño deve facilitar a ocorrência de mais tempestades sobre toda a região sul do país. A primeira tempestade já deve atingir os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nos próximos dias, com um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria atravessando a região e provocando chuva volumosa, com fortes rajadas de vento e granizo.

Na região sudeste, deve chover pouco acima da média normal para o mês, principalmente no leste, sul e oeste de São Paulo, Espírito Santo, Rio de janeiro e leste de Minas Gerais.