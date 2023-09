De novo! Prêmio da Mega-Sena acumula e no sábado sorteio chega a R$ 48 milhões

Mais um sorteio e mais uma vez nenhum apostador tem a sorte necessária para levar para casa o prêmio da Mega-Sena nesta quinta-feira. A Mega acumulou para o sorteio de sábado, quando a bolada de R$ 48 milhões volta a ser sorteada pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram 13, 25, 31, 43, 57 e 58.

Embora o prêmio principal tenha acumulado para o próximo sorteio, 56 apostas acertaram a quina e cada um dos apostadores vai receber R$ 55.477,63. Na faixa dos quatro acertos, 4.691 apostas vão levar para casa R$ 946,11.

Quem for tentar a sorte no próximo sábado, tem até 19h do dia do sorteio para fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5.

Quina também acumulou

Na Quina também ninguém botou as mãos na bolada do prêmio principal, que segue acumulado para o sorteio desta sexta-feira.

Os números sorteados foram 19, 51, 55, 70, 72

Quem acertar as cinco dezenas mágicas da Quina no sorteio desta sexta-feira pode levar para casa R$ 4,5 milhões.