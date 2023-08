“Sinto dor quando puxo pelos”: Homem atingido por aparelho em academia volta a ter sensibilidade nas coxas

Acidente em academia no Ceará (Reprodução/Twitter)

Contra todos os prognósticos médicos e com menos de um mês que foi submetido a uma cirurgia reparadora, o motorista de aplicativo Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, revelou que voltou a ter alguma sensibilidade na região das coxas.

Regilânio foi atingido por um aparelho de musculação de 150 quilos em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará, e foi informado pelos médicos que ficaria paraplégico, mesmo após submeter-se a uma cirurgia de correção da coluna, seriamente lesionada após o acidente.

Desde então, o motorista de aplicativo submete-se a uma rigorosa fisioterapia diária e, segundo ele, já conseguiu recuperar alguma sensibilidade nas coxas. Ele ainda não consegue mover as pernas, mas a conquista, segundo ele, dá esperança de um dia voltar a andar, apesar dos médicos darem a ele apenas 1% de chance.

Choque do aparelho lesionou neurônios e junção da coluna

Segundo a equipe médica que atendeu Regilânio, o choque do aparelho contra sua cabeça danificou neurônios e a junção toracolombar, a transição entre a caixa torácica e a lombar, fazendo os ossos se separarem.

Uma cirurgia feita às pressas colocou pinos e parafusos para reduzir a fratura e refazer o alinhamento ósseo, ajudando a descomprimir a coluna.

Esses procedimentos não são nada baratos e para bancar os custos, além do auxílio do proprietário da academia onde o acidente ocorreu, a família iniciou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro. A meta inicial era R$ 100 mil, mas até o momento as doações já passaram de R$ 200 mil.