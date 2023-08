São Paulo recebe inscrições para contratação de professores técnicos até domingo

Professores contratados darão aula no ensino médio estadual (Governo do Estado de SP)

Professores interessados em participar do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para atuarem no ensino técnico do Ensino Médio da rede estadual tem até o próximo domingo (3) para se inscreverem no processo seletivo simplificado.

A contratação tem caráter temporário e o salário inicial para a jornada de 40h é de R$ 5,3 mil; para 25h semanais é de R$ 3,3 mil. O processo seletivo destina-se à formação de cadastro e ainda não há um número de vagas determinadas, segundo o edital. A taxa de inscrição é de R$ 50,90 e a prova objetiva e discursiva acontece no dia 15 de outubro.

Os interessados em trabalhar como professor de educação profissional técnica devem atender a um dos requisitos abaixo:

– Ter licenciatura ou equivalente em cursos para formação pedagógica para graduados não licenciados, de acordo com legislação e normas vigentes à época da graduação;

– Ser graduado no componente curricular, portador de certificado de especialização lato sensu, com no mínimo 120h de conteúdos programáticos dedicados à formação pedagógica;

– Ser graduado no componente curricular ou na área do curso.

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 42 milhões

O processo de seleção inclui ainda a avaliação de títulos (diploma de formação e experiência profissional). No ato da inscrição, o candidato deverá escolher uma Diretoria de Ensino de sua preferência entre as 91 de todo o estado de São Paulo.

O processo seletivo será baseado em seis eixos: Gestão e Negócios; Ambiente e Saúde; Desenvolvimento Educacional e Social; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Informação e Comunicação e Recursos Naturais.

Os professores que forem contratados darão aulas em 10 cursos técnicos diferentes, que são administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, apoio pedagógico na educação básica, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Para se inscrever, acesse o endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp23.