O inverno acabou? Como fica o tempo em São Paulo nos próximos dias?

Não, o inverno não acabou, oficialmente termina em 23 de setembro, mas os dias mais frios ficaram para trás com a aproximação da primavera e embora uma nova frente fria esteja chegando no sul do país, ela não terá força para mudar o clima nem mesmo no Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo.

Na região sudeste e centro-oeste do país, uma massa de ar seco avança reduzindo a nebulosidade em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro e elevando a temperatura.

O sol deve brilhar forte nesta quinta-feira na maioria do estado de São Paulo, mas pode chover à tarde e à noite em algumas cidades do centro, oeste e norte de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Isso ocorre porque a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera associada à massa de ar quente que predomina sobre todo o país gera muitas nuvens carregadas na região sudeste, norte e centro-oeste do país.

LEIA TAMBÉM: Receita Federal paga nesta quinta restituições do quarto lote do IRPF

Na Grande São Paulo, o dia que amanheceu meio frio, com 12ºC, deve chegar à máxima de 27ºC no decorrer do dia e a temperatura continua em elevação a te o final de semana. Na sexta-feira, a previsão é que o calor chegue na casa dos 29ºC e no final de semana deve passar dos 30ºC.

As madrugadas, que têm sido mais frias, também voltam a temperaturas mais amenas, com mínimas de até 19ºC no final de semana.