MP-RJ denuncia motorista envolvido em acidente que matou personal trainer de Gracyanne Barbosa

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, o motorista envolvido no acidente que matou o personal trainer Hitallo Müller Azevedo dos Santos, de 34 anos, na Barra da Tijuca. Segundo as investigações, o condutor dirigia embriagado, na contramão e em alta velocidade. A musa fitness Gracyanne Barbosa, que era cliente da vítima, cobrou justiça no caso.

O acidente aconteceu no último dia 26 de julho, quando o personal trainer seguia em uma motocicleta na Avenida Lúcio Costa. Ele foi atingido por um carro, dirigido por Marcus Vinicius Cardoso Fazenda, caiu na via pública e foi atropelado. Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme a denúncia do MP-RJ, Fazenda arrastou a motocicleta da vítima por quase 20 metros, além de atingir outros três carros que estavam estacionados. Assim, os promotores também pediram a prisão preventiva dele. A solicitação ainda é analisada pela Justiça.

Conforme o site G1, desde o acidente, o motorista estava internado no Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido. Ele teve alta médica nesta quinta-feira (31).

Gracyanne Barbosa cobrou justiça por acidente que matou o personal trainer Hitallo Müller Azevedo dos Santos, no RJ (Reprodução/Instagram)

Famosa pede justiça

Logo após a morte do personal trainer, Gracyanne Barbosa fez uma postagem em seu perfil no Instagram cobrando justiça. Na publicação, modelo de fisiculturismo destacou que a vítima “nunca será esquecida”.

“Peço para todos aqueles que, assim como eu, tiveram a honra de conhecer e conviver com @hitallo_muller ou até mesmo quem apenas conhecia o seu trabalho (que ele tanto amava), pelas redes sociais. Que postem e compartilhem, QUEREMOS JUSTIÇA!”, escreveu ela.

Hitallo trabalhava no XN Studio Body Designer. Dono do estabelecimento, Xande Negão também fez postagens nas redes sociais lamentando a morte do personal trainer e destacou que ele morreu “depois de ser atingido por um veículo em alta velocidade quando voltava para casa”.

“Conforme relatos, o motorista aparentava estar embriagado e dirigindo na contramão”. Segundo Negão, o condutor teria atingido a vítima enquanto ela estava parada no sinal vermelho, na altura da Praia da Reserva.

Xande Negão falou sobre a morte do personal trainer Hitallo Müller Azevedo dos Santos, no RJ (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: