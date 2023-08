Motorista que matou jovem que socorria vítima de acidente bebeu antes de dirigir, diz polícia

A Polícia Civil segue investigando a morte do frentista Augusto Mendes Gonçalves, de 20 anos, que foi atropelado enquanto tentava ajudar a vítima de um acidente de trânsito, na GO-040, em Cromínia, em Goiás. Imagens obtidas pela corporação mostraram que o motorista que atingiu o jovem, e mais um outro homem, consumiu bebidas alcóolicas antes de dirigir. O condutor foi preso.

As imagens mostram o motorista, que não teve o nome revelado, esteve em uma distribuidora de bebidas perto do local da batida. Em depoimento, o homem mentiu e disse que não havia consumido nada alcoólico.

“A gente deixou ele falar tudo que ele quis, o vídeo mostra que ele passou bebendo toda a tarde e no início da noite, mas ele negou tudo”, disse o delegado Leylton Barros, responsável pelo caso, em entrevista ao site G1.

Motorista que matou filho de bombeiro atropelado foi filmado bebendo em distribuidora horas antes de acidente, em Goiás (Divulgação/Polícia Civil)

O motorista foi preso na manhã da última quarta-feira (30), na cidade goiana de Piracanjuba. “Ele confirmou que conduzia o veículo que atingiu as vítimas, porém alegou que o local estava escuro e que estava em velocidade compatível com a vida e que não fazia o uso de bebida alcóolica”, ressaltou o delegado, afirmando que as imagens provaram exatamente o contrário.

Assim, o motorista será indiciado por homicídio doloso na condução de veículo automotor. Ele foi levado para a Unidade Prisional de Morrinhos, onde segue à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O caso aconteceu na noite do último sábado (26). Augusto trabalhava em um posto de combustíveis, quando um carro capotou na rodovia e o motorista foi arremessado para fora do veículo. O rapaz e outro homem foram até o local para sinalizar a rodovia e acionar o socorro, quando outro condutor atropelou os dois.

Augusto foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Não há informações sobre o estado de saúde do outro homem que foi atropelado.

‘Soldado combatente’

Conforme o site G1, Augusto sonhava em trabalhar ao lado do pai como bombeiro e já tinha passado em todas as etapas de um concurso público para o cargo de “soldado combatente”. Ele aguardava a convocação.

Em nota, a Prefeitura de Cromínia lamentou a morte do jovem, que também era filho de uma servidora da Secretaria Municipal de Educação da cidade.

“Depois que as lágrimas secarem, o que vai restar serão as memórias felizes de quem partiu. Sei que neste momento a dor fala mais alto e estamos orando para que Deus conforte o coração de amigos e familiares. Nossos mais sinceros sentimentos”, diz o texto.

