Estado gravíssimo: homem fica em coma após ser espancado por pai e filho durante briga de trânsito

Uma briga de trânsito deixou uma vítima em estado gravíssimo, na cidade de Bataguassu, em Mato Grosso do Sul. Martins Barbosa da Silva, de 41 anos, teria encostado o carro que dirigia contra a motocicleta dos suspeitos, que o espancaram até que perdesse a consciência. A vítima foi socorrida e permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma.

Conforme boletim médico da Santa Casa de Campo Grande, divulgado nesta quinta-feira (31), o paciente respira sozinho através da traqueostomia e faz uso de antibióticos por conta de um quadro de pneumonia broncoaspirativa. “Continua sem sedação, mas até o momento sem esboçar sinais de despertar”, diz a nota do hospital.

A agressão ocorreu no último dia 25. Na ocasião, Martins estacionava seu carro em frente a uma lanchonete da cidade, quando encostou em uma motocicleta. Os donos do veículo Fernando Santos Rocha, de 46 anos, e o filho dele, Lucas Domingues dos Santos, de 25, partiram para cima do homem e iniciaram uma briga. Eles, então, espancaram a vítima, que ficou desacordada.

Martins foi inicialmente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital de Bataguassu. Depois, em razão da gravidade dos ferimentos, seguiu para a UTI em Campo Grande, onde permanece.

Pai e filho foram ouvidos pela polícia e chegaram a ser soltos. Porém, a Justiça expediu mandados de prisão para os dois, que acabaram presos na quarta-feira (30). Na casa deles, os agentes apreenderam uma bota preta, que teria sido usada por um deles enquanto dava chutes na cabeça de Martins. Duas armas falsas também foram apreendidas com a dupla.

As defesas de Fernando e Lucas não foram encontradas para comentar o assunto. A polícia destacou que o inquérito policial por tentativa de homicídio segue em andamento e que procura mais suspeitos de envolvimento nas agressões.

