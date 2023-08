AO VIVO: Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 42 milhões

Ainda acumulada, a Mega-Sena retorna nesta quinta-feira com o sorteio do prêmio, agora estimado em R$ 42 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são realizados a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Acompanhe em tempo real o sorteio da loteria da Caixa e veja se ficou milionário:

O último sorteio da Mega-Sena foi na terça-feira, quando ninguém levou o prêmio principal. Cinquenta e um apostadores fizeram a quina e cada um deles ganhou R$ 48.782,47.

Na faixa dos quatro acertos, 3.431 apostas levaram para casa prêmios individuais de R$ 1.035,89.

Hoje tem sorteio da Quina e da Timemania

Além da Mega, nesta quinta-feira a Caixa realizado ainda o sorteio da Quina e da Timemania, ambas também com premiação acumulada.

Na Quina, o apostador que acertar as cinco dezenas pode levar para casa R$ 3,5 milhões.

Já a Timemania promete pagar R$ 8,8 milhões ao apostador que acertar as sete dezenas da sorte e o time do coração.