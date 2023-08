VÍDEO: Homem com deficiência tem cadeira de rodas roubada e fica 10h no chão até ser socorrido

Cadeirante passou 10h deitado no chão após ter cadeira de rodas roubada, em Belém, no Pará (Reprodução/Instagram)

Um homem com deficiência passou pelo menos 10h deitado no chão após ter a cadeira de rodas roubada, em Belém, no Pará. Um vídeo divulgado pelo jornal “O Liberal” mostra quando a vítima, que tem 33 anos, foi socorrida por guardas municipais (assista abaixo).

O roubo aconteceu por volta das 2h de terça-feira (29), na Praça Felipe Patroni, que fica no bairro da Cidade Velha. No entanto, o homem só foi socorrido por volta das 12h daquela data, quando o caso foi denunciado por populares à Guarda Municipal de Belém (GMB).

Os agentes conversaram com o homem, que confirmou que teve sua cadeira de rodas roubada. A vítima foi levada a um hospital da cidade, mas não há informações se estava ferida ou se teve mais pertences levados pelos criminosos.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado, mas, até a tarde desta quarta-feira (30), nenhum suspeito pelo crime havia sido identificado.

‘Desumano’

O caso repercutiu nas redes sociais, onde muitos internautas classificaram o caso como “desumano”. “Fim dos tempos”, dizia um comentário. “Meu pai!!! Não se o pior foi ele ter tido a cadeira roubada, ou ter sido atendido 10h depois”, destacou mais um.

“Isso é um verdadeiro absurdo. Se aproveitar do cara, tamanha maldade”, lamentou mais uma internauta.

