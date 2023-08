VÍDEO: Grupo invade escola municipal e foge após trocar tiros com GCM, no ABC Paulista; assista

Vídeo mostra quando criminosos pulam muro e invadem escola, e, São Bernardo do Campo, SP (Reprodução/Instagram)

Um guarda-civil conseguiu impedir uma invasão a Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Ana Maria Poppovic, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um vídeo de câmeras de segurança mostrou quando quatro homens pularam o muro da parte dos fundos da unidade (veja abaixo). Segundo a prefeitura da cidade, um dos criminosos atirou e o GCM revidou, momento em que os bandidos fugiram. Ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (29), no Jardim Ipê. Segundo o boletim de ocorrência, o GCM relatou que faz a segurança do estabelecimento de ensino e foi avisado por professoras de que quatro homens tinham pulado o muro. Ele foi ao local, quando avistou um dos suspeitos já indo em direção à rua.

Pouco tempo depois, o criminoso retornou ao local segurando algo nas mãos e, ao ver o guarda-civil, efetuou um disparo. O agente revidou e os suspeitos fugiram. Nenhuma criança ou professor ficou ferido. Também, segundo o registro de ocorrência, não foram levados pertences da unidade escolar.

A arma utilizada pelo guarda-civil foi apreendida para perícia. Já as aulas continuaram normalmente na Emeb.

‘Ação heroica’

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), compartilhou em seu perfil no Instagram uma entrevista que cedeu ao programa “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, na qual explicou o ocorrido.

“Desde o início do ano, após casos trágicos em escolas no Brasil, passamos a ter GCMs em todas as escolas (...) E um guarda que estava de plantão foi atrás dos suspeitos e um deles efetuou um disparo. O GCM, que estava devidamente fardado e armado, reagiu. Os criminosos evadiram e ninguém foi atingido”, explicou o prefeito.

Na legenda da publicação, Morando escreveu: “Em ação heroica, GCM impede invasão de criminosos na Emeb Ana Maria Popovic, no Jardim Ipê. Pessoal, graças à nossa ação de colocarmos guardas-civis nas escolas da nossa cidade, uma tentativa de invasão na Emeb não teve sucesso. Assim que as câmeras de segurança detectaram a presença de quatro criminosos pulando os muros, o GCM foi acionado e perseguiu os invasores”, destacou.

“Um dos infratores deu um tiro de arma de fogo, e o guarda, para se proteger, revidou. Graças a Deus ninguém de bem se feriu. Os criminosos fugiram do local e a segurança de todos foi preservada. Parabéns ao nosso agente. Proteção aos alunos e profissionais das escolas de SBC”, concluiu o prefeito.

LEIA TAMBÉM: