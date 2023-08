Superlua pode turbinar impacto do Furacão Idalia, dizem meteorologistas

Embora tenha um ar místico, a Superlua tem um efeito muito mais direto na Terra do que supõe a maioria das pessoas, uma vez que o fenômeno caracteriza-se pelo satélite atingir sua órbita mais próxima da Terra durante o ano.

Particularmente, neste ano a Superlua coincide com a chegada do furacão Idália na costa oeste da Flórida e sua influencia maior proximidade aumenta sua atração gravitacional sobre as marés e deve agravar as inundações esperadas pela tempestade.

“Eu diria que o momento é muito ruim”, disse Brian Haines, meteorologista responsável pelo escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Charleston, Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

O furacão Idália traz a chamada ‘maré de tempestade’ e o Centro Nacional dos Furacões dos Estados Unidos definiu a conjunção de fatores como “potencialmente catastrófica”, já que são esperadas ondas de até 4.6 metros de altura ao longo das partes da costa Oeste da Flórida, potencializadas pela maior atração gravitacional da Superlua.

As enchentes devem atingir com força os estados da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul e alertas de segurança foram emitidas em várias regiões costeiras para as próximas horas.

Superlua Azul: raro fenômeno deixará o céu iluminado esta semana; saiba o horário (Reprodução/Pixabay - mcbeaner)

SUPERLUA AZUL

A última Superlua do ano ocorre nesta quarta-feira e durante a noite o satélite estará em seu ‘perigeu’, ou ponto de órbita de máxima aproximação com a Terra, por isso aparecerá no céu maior e mais brilhante .

Por ser também a segunda lua cheia do mês de agosto, é também chamada de “Lua Azul.